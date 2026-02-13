José Jerí y las mociones de censura: ¿Cuándo convocaría Fernando Rospigliosi el pleno extraordinario?

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que a pesar de haber recibido opiniones de constitucionalistas que señalan que el mecanismo que procede es la vacancia, si el Parlamento aprueba las mociones de censura presentadas en contra del jefe de Estado, José Jerí, “hay que aceptarlo”.

“[Si procede la censura] sería algo que, de acuerdo con los constitucionalistas, estaría mal hecho, sería ilegal o lo que sea, pero es lo que decidió el Congreso; y si el Congreso decide eso, bueno, hay que aceptarlo”, manifestó en conferencia de prensa.

La declaración la dio tras advertir en su cuenta de “X” (antes Twitter) que se detectaron solo 29 firmas válidas de las 79 registradas oficialmente en el oficio para el pleno extraordinario que busca someter a debate las siete mociones en contra de José Jerí, en su condición de presidente del Congreso.

Fernando Rospigliosi en contra de que se saque del cargo a José Jerí pese a reuniones no oficiales con empresario chino. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Si bien en su mensaje señaló que eran 81, este Diario pudo confirmar que hasta las 5 de la tarde se registraron en total 79 rúbricas. Aunque minutos después se redujeron a 78 porque el legislador Luis Kamiche, de Alianza para el Progreso, retiró la suya.

Entre tanto, Rospigliosi explicó que, de aprobarse la censura, “habrá que reemplazar al señor Jerí; entonces se presentarían uno o más candidatos, y aquel que sea elegido asumiría inmediatamente la presidencia de la República. Esa sería la consecuencia”.

—Cuestionamientos—

Congresistas consultados por este Diario cuestionaron al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y lo acusaron de dilatar la convocatoria al pleno extraordinario.

Esdras Medina y José Cueto, de Renovación Popular y Honor y Democracia, respectivamente, criticaron la acción de Rospigliosi Capurro al asegurar que existen al menos 29 firmas válidas de las 79 registradas.

“Se ha presentado la moción para convocar a un pleno extraordinario con 81 firmas digitales. Solo 29 son válidas. Se ha informado a los promotores de la moción que deben corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno”, tuiteó Rospigliosi.

Horas después, en conferencia de prensa, señaló que comunicó a Renovación Popular sobre este error y que puede “subsanarse” rápidamente. Aseguró que la responsabilidad es de los firmantes.

Como se sabe, durante la última semana se empezó a recolectar firmas para someter a debate las siete mociones de censura contra Jerí por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, el cambio de versiones y la falta de transparencia respecto de sus vínculos con ciudadanos extranjeros provenientes de China.

—Dilación—

Medina Minaya cuestionó la actuación del titular del Parlamento y consideró que está “dilatando” el pleno extraordinario que busca censurar al jefe de Estado. “No tiene validez su declaración porque está burlándose de todos los congresistas que han firmado”, indicó a El Comercio.

“Está cometiendo un abuso de poder en su calidad de vicepresidente del Congreso encargado de la Presidencia del Parlamento, lo que motivaría una censura en su contra”, advirtió.

En este punto, es importante recordar que Rospigliosi fue elegido primer vicepresidente del Parlamento por Fuerza Popular. Tras la salida de la expresidenta Dina Boluarte del sillón de Pizarro, Jerí asumió la máxima encargatura del Estado y Rospigliosi la jefatura del Congreso de la República.

“Rospigliosi desconoció mi firma. Busca seguir dilatando. Está expresando una mentira abierta a todos los ciudadanos”, insistió Esdras Medina.

Sobre el tema, José Cueto, de Honor y Democracia, opinó en el mismo sentido: “Esto es evidente: quiere dilatar, dilatar y dilatar”, dijo.

(Foto: El Comercio)

Consideró que “esta forma de dilatar es muy extraña. Ahora deben volver a pasar el documento para la firma”, y que todo se trataría de una estrategia política.

“Todos tenemos un ‘OK’ cuando firmamos de forma digital. No entiendo por qué ahora el sistema no reconoce como válida la mayoría de las firmas”, refirió.

Américo Gonza, de Perú Libre, en el mismo sentido, señaló que sería “una estrategia de Rospigliosi y que todo serviría para proteger a Jerí”.

—Recuento—

El jueves, cerca de las tres de la tarde, cuatro congresistas completaron las 78 firmas para la convocatoria del pleno extraordinario. Los firmantes fueron Eduardo Salhuana, Idelso García y Rosío Torres, de Alianza para el Progreso, junto a Ariana Orué, de Podemos.

Alcanzaron el requisito de las tres quintas partes del número legal de congresistas para realizar la convocatoria. Poco después, Javier Padilla, de Honor y Democracia, se sumó. Con ello, las firmas llegaron a 79.

Este Diario conoció que Luis Kamiche, de APP, retiró su firma del oficio. Esta información fue corroborada con el documento oficial al que accedió El Comercio.

Luis Kamiche

Al consultarle al impulsor del oficio, Esdras Medina, sobre cuántas firmas se habían registrado oficialmente hasta la noche de ayer, afirmó que solo había 78, debido a que Kamiche retiró la suya.

“Hasta en eso está mal, ya que se han presentado 79 firmas válidas; quiere decir que ni siquiera se ha tomado la molestia de verificar”, cuestionó.

—Convocatoria al pleno—

Al respecto, este Diario conversó con Fernando Rospigliosi para saber cuándo programaría la convocatoria.

“Dentro de los quince días de haber presentado el documento puedo convocar. Naturalmente no es necesario esperar eso”, indicó.

Consultado sobre si sus ánimos estaban inclinados a esperar el último día o dilatar el pedido, contestó que “no” y que “no se puede convocar en marzo porque la legislatura ordinaria empieza en ese mes”.

“Cuando esté eso (las firmas completas) se convoca y dadas las circunstancias yo estimo que de ninguna manera habría que esperar 15 días ni mucho menos sino un plazo razonable más próximo. (¿La próxima semana?) Puede ser”, manifestó.

Preguntado por el ambiente que se usaría ante una eventual sesión, respondió que eso está por definir, pero que de ninguna manera se realizará de forma virtual porque el caso amerita la presencialidad de los legisladores y, además, porque “no hay condiciones técnicas”.

Agregó que tampoco se hará en el Hemiciclo de Sesiones ni en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea porque se encuentran en remodelación.

Descartó que, de darse el pleno extraordinario, ampliará la agenda para someter al debate una eventual moción de vacancia en contra del jefe de Estado, José Jerí.

“(¿Podría rechazar el pleno o la admisión de una censura?) Yo no puedo rechazar nada", concluyó.