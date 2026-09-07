Alejandro Muñante (Renovación Popular), primer vicepresidente del Senado, dijo que actualmente la administración de Keiko Fujimori “no está atada” para combatir la inseguridad y realizar medidas preventivas de cara al Fenómeno de El Niño. Agregó que no depende solamente de que el Congreso bicameral le otorgue facultades para legislar.

En una entrevista con El Comercio, Muñante remarcó que “no hay un pacto escrito” entre su partido y Fuerza Popular.

— El primer ministro, Luis Galarreta, dijo, en una entrevista en El Comercio, que “necesitamos esas facultades para hacer lo que hemos planteado como plan de gobierno”. ¿Cómo interpreta esta postura?

A ver, el primer ministro evidentemente conduce la política general del gobierno. Y dentro de esta, hay varios ejes, dos de los importantes son el fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Entiendo que en la delegación de facultades se plantean medidas, fórmulas legales, cambios que justamente permitirían, bajo la óptica del gobierno, mejorar o dotar de mayores herramientas para la contrarrestar esos flagelos.

De tal manera que sí, para el gobierno resulta importante que se pueda otorgar esta delegación de facultades. No obstante, debo señalar que esto no significa que el gobierno actualmente está atado para combatir la inseguridad o llevar a cabo medidas preventivas y de inversión para mitigar los efectos de El Niño, así como regular otros sectores.

— ¿Las declaraciones de Galarreta buscan trasladar la presión sobre el Congreso?

Evidentemente, es una presión política la que hace el gobierno, pero creo que está jugando su papel. ¿Por qué? Porque definitivamente, parte del éxito que tenga este gobierno pasa porque se le apruebe la delegación de facultades, que de una u otra manera está en la cancha del Congreso. Lo que sí debo aclarar es lo siguiente: no es que el gobierno dependa única y exclusivamente de la delegación de facultades para cumplir sus tareas. La inseguridad ciudadana puede ser combatida con el marco legal que ya cuenta el Ejecutivo. Saludo que se haya declarado en emergencia algunos penales y que se haya dispuesto, en razón del estado de emergencia, que las FF.AA. puedan ayudar a la PNP en la custodia de estas cárceles.

Entonces, eso demuestra en la práctica, que tienen herramientas. La delegación de facultades solo da medidas que faciliten el trabajo que ellos puedan llevar adelante. Pero de ninguna se puede pensar que las facultades serán la única solución frente a los problemas del país.

— ¿Es un error del Ejecutivo poner tantas expectativas sobre la delegación de facultades?

Hay una insistencia desmesurada en plantear esta idea de que sin las facultades no podrán realizar su trabajo. En ese sentido, centrar su discurso político o mensaje hacia la población solo en la delegación de facultades, creo que es un error. El Ejecutivo debe mostrar desde ahora mayores medidas para lograr lo que tanto prometieron en la campaña. No se debe centrar la política de gobierno solamente en la delegación de facultades.

— En la solicitud de facultades se incluye la derogación de la ley que establece topes a las tasas de interés de los bancos. ¿Renovación Popular está de acuerdo?

Como Renovación Popular hemos tenido una postura a favor de que se establezcan topes a las tasas de interés. Sin embargo, también somos conscientes de que todo es revisable. Todo se puede revisar, analizar y mejorar. Como bancada, aún no nos hemos reunido para revisar una a una [los puntos] del pedido de facultades […] Nosotros evidentemente vamos a hacer mucho énfasis en seguridad y el fenómeno de El Niño, que creemos son medidas urgentes y necesarias. Pero vamos a revisar con pinzas las otras propuestas, como la eliminación del tope de las tasas de interés por no tener esa calidad, de urgente. Hay cosas que se deben revisar y ver la pertinencia de que si es necesario hacerlo a través de una delegación de facultades o si se puede tramitar como un proyecto de ley normal.

— Sí la cámara de diputados solo aprueba los puntos en seguridad y los pocos relacionados al FEN, ¿el Senado cambiaría el dictamen para incluir otras medidas propuestas por el Ejecutivo?

Bueno, según el reglamento del Congreso y la Constitución, el Senado sí puede modificar el dictamen de la cámara de diputados. Podría ratificar lo que ellos han decidido rechazar todo. También podría modificar de tal manera que el Senado pueda añadir o rescatar puntos que en diputados se eliminó. De tal manera, que el Senado hará una discusión aparte, que si bien es cierto va a tomar como referencia la postura marcada por la mayoría de la cámara de diputados.

“No hay un pacto escrito o algo por el estilo con Fuerza Popular”, afirmó Muñante. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

— Óscar Arriola renunció a la comandancia general de la Policía Nacional. ¿Cómo toma esta decisión? ¿Su dimisión puede conllevar a un cambio en la política de seguridad ciudadana?

Yo espero que sí. Yo espero que la renuncia del señor Arriola sirva como una medida que pueda gatillar una reestructuración y fortalecimiento de nuestra Policía Nacional y no sea una excusa para dejar de lado los cambios estructurales que requiere no solo la Policía, sino también el sistema de administración de justicia. Saludo el gesto del general Arriola que ha entendido que parte de la actual polarización tenía relación con su permanencia en el cargo. Ha dado un paso al costado para evitar estas distracciones y que se siga utilizando su caso como un aprovechamiento político de parte de algunas fuerzas del Congreso, especialmente de parte de Juntos por el Perú. No creo que la izquierda le preocupe la seguridad, siempre han utilizado este tema como un caballito de batalla.

— ¿La renuncia de Arriola cierra esta primera crisis del gobierno de Fujimori? ¿Le da oxígeno a los ministros del Interior y de Defensa?

Me muestro bastante escéptico con eso, porque no fue la permanencia de Arriola el problema. Creo que estamos pasando diferentes dificultades [en seguridad] que en los próximos días se volverán a ver si es que no se toman medidas urgentes. Espero que el nuevo comandante general [Fredy López Mendoza] tenga la suficiente capacidad de llevar a cabo junto al gobierno las reformas que son necesarias.

— Tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro en La Libertad, la poca claridad en la captura de los presuntos implicados y las sospechas sobre la Policía Nacional, ¿se requiere cambios en el Gabinete Ministerial, sobre todo en Interior y Defensa?

En principio deberíamos pensar en una reorganización de la Policía Nacional en esta región, en La Libertad. Es decir, debería cambiarse o removerse a todo el personal policial de esta región, comenzando por los altos mandos. Eso es indispensable, porque creo que la falta de credibilidad en un operativo policial le resta legitimidad a la acción de la Policía. Siendo La Libertad una zona tan convulsionada por la minería ilegal, cualquier muestra de duda va a generar mucha más desconfianza en el accionar de la Policía.

Ahora, sobre cambios ministeriales, yo sinceramente sí debo manifestar mi rechazo a la forma y modo en cómo se llevó a cabo estas detenciones de los supuestos secuestradores. Las fotos del ministro de Defensa junto a un detenido, pues evidencia un claro desconocimiento de las normas procesales. Y también un afán de protagonismo que evidentemente podría alterar y dañar seriamente la investigación.

— ¿Belaunde y Astudillo deben salir del cargo? ¿El crédito se les acabó con lo sucedido en La Libertad?

Sobre el general Astudillo, obviamente todavía estamos a un mes de su gestión, necesitamos que reformule la política integral de seguridad. Con eso ya podríamos evaluar seriamente su administración. En cuanto a Rafael Belaunde, esta situación bochornosa que se vivió en Trujillo, creo que sí debe invitar a la propia presidenta de la República a reevaluar su permanencia.

— ¿Renovación Popular promovería una interpelación a Belaunde?

No, nosotros no vamos a mover, no vamos a impulsar todavía ninguna interpelación, todavía es muy pronto. Creo que la presidenta de la República es lo suficientemente inteligente para darse cuenta si es necesario la remoción de esta autoridad.

— El gobierno ha nombrado a una serie de embajadores políticos. Por ejemplo, a Aurelio Pastor, Carlos Tubino y José Recoba. También incluyó a dos exministros del gobierno de Dina Boluarte: Jennifer Contreras y Carlos Pareja. Solo este último es diplomático. ¿Cómo evalúa estas designaciones?

Al tratarse de embajadores políticos, no tienen que ser diplomáticos para asumir el cargo. Ahora bien, las personas de las que estamos hablando no son neófitas en el rubro, son gente que ya ha tenido experiencia, estamos hablando de exministros. Entonces, creo que la presidenta está haciendo uso de sus facultades y atribuciones de nombrar a embajadores políticos […] Cuestionar desde ahora estas designaciones, porque se tratan de personas de determinado partido, creo que, en estos momentos, no ayuda si es lo que queremos es sostener la gobernabilidad.

— ¿Cumplen con los requisitos? ¿O es un cuoteo político?

No, [no es un cuoteo], yo creo que, si revisamos sus hojas de vida más allá de los apasionamientos, creo que son personas que cumplen con los requisitos.

— ¿El impasse entre Rafael López Aliaga y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, por los trenes ha sido superado?

No tengo mayores al respecto. Entiendo que Rafael Rey ha tenido una postura bastante crítica respecto a los trenes y totalmente distinta a la de Rafael López Aliaga. Lo único que espero y siempre he exhortado a las autoridades es a ponerse de acuerdo, porque finalmente los trenes ya están en el Perú y son medios [de transporte] que podrían ayudar muchísimo a mejorar el tránsito, al transporte en la ciudad. De tal manera que espero que este impasse se haya superado.

— Rafael López Aliaga, en una entrevista con El Comercio, dijo que esperaba “más mano dura” de parte del gobierno de Keiko Fujimori. ¿Comparte esta postura? ¿Del 0 al 20, qué nota le pone al Ejecutivo en su primer mes de mandato?

Sobre la mano dura, efectivamente, nosotros estamos esperando mucho más del gobierno. Creo que los días están pasando y la situación cada vez exaspera más, sobre todo cuando escuchamos de este tipo de atracos y secuestros [como el ocurrido en La Libertad]. Ya es hora de que la presidenta tome acciones urgentes, inmediatas y si es posible convocar a un estado de excepción, donde bajo un plan operativo se pueda capturar estas bandas criminales con el apoyo de las FF.AA. Y respecto a una nota, yo prefiero, en estos momentos, esperar, estamos a un mes, a los 100 días quizás sí me anime a hacerlo. Estamos a 30 días, así que sería un poco imprudente hacerlo.

— ¿La coalición que hay entre Renovación Popular y Fuerza Popular en el Congreso tiene fecha de expiración o se han puesto como meta que sea por los 5 años de este gobierno?

No, no hay una meta, no hay un pacto escrito o algo por el estilo con Fuerza Popular. Lo que hay es el ánimo, la voluntad de colaborar con la gobernabilidad, lo cual no significa pues que vamos a apañar [al gobierno] o a sustraernos de nuestra responsabilidad fiscalizadora. Estamos acá para corregir lo que esté mal y ayudar a todo aquello que nosotros evaluemos sea un beneficio para la población. Pero de ninguna manera esto [la alianza] está escrita sobre piedra. No vamos a actuar de forma irresponsable.

[Es una alianza] por la gobernabilidad, para sostener al país, porque queremos realmente que el gobierno de Keiko Fujimori dure cinco años. Y que nuestro país vuelva a la normalidad y no que tengamos que estar cambiando de presidentes cada año. Eso ya no queremos que se repita, porque perjudica a las inversiones y retrasa el desarrollo.

— El exministro del Interior Remigio Hernani ha considerado que la llamada guardia municipal- promovida por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo- “es inconstitucional” y ha cuestionado que Sucamec le haya dado permiso para tener armas de fuego. ¿No debió crearse primero la policía metropolitana?

Mira, la Sucamec ha evaluado conforma a la ley el otorgamiento de estas armas. Lo cual me parece una medida positiva. ¿Para qué son estos agentes? No son para cuidar al alcalde, no son para crear un ejército paramilitar, como han deslizado algunos. Esto es para darle seguridad a los limeños. Muchas veces hemos visto a serenos completamente indefensos frente a delincuentes que asaltan a mano armada. Un caso dramático fue el que vimos con el “Maldito Cris”, que cuando un sereno trató de detenerlo, recibió un disparo en la cara.

— El permiso de Sucamec es para EMAPE, para que resguarde sus obras…

Sí, claro, pero se empieza por algo. Ya se dejó un precedente y quizás esto pueda ir avanzando hacia adelante. Es solo para una tarea específica. No entiendo por qué la alarma.

— ¿La postulación de López Aliaga como primer regidor es, a su juicio, una reelección encubierta?

Yo me allano a lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, de que no se trata de una reelección encubierta, sino el propio jurado hubiera descartado [su candidatura]. Estamos hablando de una habilitación legal y constitucional y [López Aliaga] no es el único que lo está haciendo, entiendo que hay varios casos. Finalmente, será la población la que tome su decisión.

— ¿El nuevo Congreso bicameral debe levantar la prohibición de la reelección en el caso de gobernadores regionales y alcaldes?

Yo estoy a favor de la reelección, he sido uno de los autores de los proyectos para la reelección de gobernadores y alcaldes por un periodo más [en el Congreso anterior]. Yo creo que es una prohibición hasta injusta y que restringe derechos, sobre todo habiéndose aprobado la bicameralidad y la reelección de congresistas.