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Resumen

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Alejandro Muñante (Renovación Popular), primer vicepresidente del Senado, dijo que actualmente la administración de Keiko Fujimori “no está atada” para combatir la inseguridad y realizar medidas preventivas de cara al Fenómeno de El Niño. Agregó que no depende solamente de que el Congreso bicameral le otorgue facultades para legislar.

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