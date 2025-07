La parlamentaria Diana Gonzales advierte de cálculos políticos y uso electoral en torno a la discusión de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (o Ley Mape). Apuntó que la fórmula promovida por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), buscaba amparar la ilegalidad. No prosperó el martes pasado, pero sigue siendo una tarea pendiente que deberá abordarse ni bien inicie la próxima legislatura congresal.

— En el Congreso, se entrampó un texto para la nueva ‘Ley Mape’, mientras siguen a su vez los bloqueos y presiones. ¿Quiénes son los principales responsables de esta crisis?

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En primer lugar, diría que el texto ha sido rechazado. Y, en segundo lugar, creo que el presidente de la comisión (Paul Gutiérrez) tiene una gran responsabilidad aquí porque ha tenido este tema desde el inicio de su presidencia, que ha sido en agosto del año pasado. Sabía perfectamente que tenía que dictaminar a tiempo y no esperar al último momento, como lo hizo con el Reinfo. No sé si es parte de su estrategia esperar el fin de legislatura e intentar aprobar un texto bajo presiones.

— ¿Y hay otra figura que debe asumir responsabilidad?

Bueno, por parte del Ejecutivo. No se trata solo de enviar un proyecto. El año pasado, casi hemos rogado por recibir este proyecto [para la ‘Ley Mape’]. Ojo, el ministro que salió estuvo en el despacho desde febrero, y él sabía que tenía que enviar el proyecto de la ley MAPE y esperó hasta noviembre para hacerlo, en medio de una gran crisis, sabiendo que la legislatura terminaba a mediados de diciembre. En ese momento, se da una prórroga para el Reinfo y finalmente se traslada todas las facultades al Gobierno Central (al Ministerio de Energía y Minas), porque lo cierto es que las direcciones o gerencias regionales no tuvieron mayor éxito.

“No hay espacio para una nueva prórroga (del Reinfo). Todos debemos tener en mente eso. Espero que el Ejecutivo no retroceda”.

— Está claro, entonces, que no solo en el Congreso confluyeron situaciones a favor de la minería informal sino también en el Ejecutivo...

Sí. Y en los diferentes niveles del gobierno. Los gobiernos regionales también han tenido un papel preponderante en el camino a la formalización minera. Las regiones presentaban un ínfimo porcentaje de formalización cada año; en algunas regiones incluso cero. Y eso habla de, por un lado, falta de capacidad, presupuesto o una preocupante inacción por parte de estas gerencias. Ahora, el Congreso da la facultad al Ejecutivo sobre la materia para que deje de ser un administrador de la crisis, y por supuesto que el Congreso también tiene que responder con una ley MAPE que resista un verdadero análisis técnico y no una desesperación, improvisación, porque en [la Av.] Abancay nos piden a gritos un Reinfo sin condiciones.

(Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

— Y respecto al rol que ha jugado el congresista Paul Gutiérrez, como presidente de la Comisión de Energía y Minas, ¿no hubo un favoritismo abierto y hasta grosero hacia la minería informal?

Totalmente. Siempre he dicho que el presidente de la comisión ha tenido un interés. Tal es así que es autor de una iniciativa legislativa, primero para la ampliación del Reinfo y, luego, en la ley MAPE. Por supuesto que iba a tener un interés, en el solo hecho de dictaminar a su favor. He sido presidenta de comisión y no dictaminaba mis propias iniciativas, porque claramente iba a perder la neutralidad y la imparcialidad que un debate debe tener. Uno está en la presidencia de una comisión para dirigir el debate, no para dar un discurso político de cara a las personas que estaban gritando en la avenida Abancay o, terminar la sesión, para luego subirse a un camión muy valiente ahí sí a dar su discurso político, en fin...

— Pero se insistió hasta el final en una fórmula que a todas luces estaba dirigida a cierto sector. ¿La comisión ha sido utilizada como una plataforma electoral por algunos congresistas? Llámese Paul Gutiérrez y compañía...

Sí, de hecho ha habido mucho cálculo político en este tema. A mí me sorprendió realmente ver a colegas presentes —ojo, no virtual, de manera presencial— en las sesiones defendiendo este tema, cuando la legislatura ya había finalizado. Colegas que incluso han sido ministros de Estado y nunca les importó este tema y, ahora, ad-puertas de una elección, sí presentan cierta preocupación sobre la materia y una preocupación muy calculada. Esto de pedir con un proyecto de ley que los 50.000 que se han autoexcluido (porque el 90% de estos 50.000 tenían el Reinfo suspendido por más de 4 años, ellos se han autoexcluido) pedir que otra vez regresen a una eterna prórroga del Reinfo. Eso solo habla de un cálculo político clarísimo de cara a las elecciones del 2026.

— Estamos hablando en este caso de Roberto Sánchez, ¿no?

Y Guido Bellido...

— O sea, ya es más que evidente el manoseo político de este tema...

Y que, en realidad, no ha tenido éxito. Porque la comisión aprobó por mayoría abrumadora que ese tema se vea en la siguiente legislatura, rechazó el último dictamen de Paul Gutiérrez con 12 votos a favor. Y otra cosa que dije también en el debate es que me parece sumamente irresponsable que el presidente haya sometido a votación un texto con cargo a redacción. La ley MAPE, que se supone es una política pública que tendrá un impacto en los próximos 20 años a más en el país, ¿cómo se va a someter con cargo de redacción? Escuché a Guido Bellido presentar un texto sustitutorio, pero nunca escuché el texto completo. ¿Cómo voy a votar a favor de algo que ni siquiera he tenido la oportunidad de leer o revisar? También muy valientes en la avenida Abancay prometiendo la ley MAPE, cuando saben perfectamente que no tenían los votos, en primer lugar, y en segundo, que los tiempos no calzaban porque ya el Ejecutivo se había pronunciado por la no viabilidad de esta ley MAPE. Sabían perfectamente que en esta legislatura no iba a haber ley promulgada, y eso a mí me parece jugar con la expectativa de la población.

— Justamente, el martes, tras lo ocurrido en la sesión, representantes del Bloque Magisterial se dirigieron a los mineros apostados al exterior del Congreso y hablaron de una “guerra” (fue el propio Gutiérrez que usó ese término) y también acusaban de “traidores” y “cobardes” a quienes se opusieron al texto planteado. ¿Hay una facción en el Congreso que ya está alineada abiertamente con la minería informal, incluso con la ilegal?

No ha sido la primera vez que ellos han estado en un mitin en la avenida Abancay. Esto ha venido sucediendo en las últimas semanas. Y, de hecho, podemos tener miles de discrepancias, pero jamás incitar a la violencia. Eso no se puede permitir, en ningún extremo. Y como digo, si el presidente realmente hubiera estado muy preocupado por sus ‘hermanos mineros’ —como él les dice— hubiera empezado a dictaminar esto hace mucho tiempo. Esto lo hemos debatido en la última sesión ordinaria, con lo importante que era. Él supuestamente ha tenido mesas de trabajo desde el lunes 2 de diciembre del año pasado, ¿para qué? Para que después de 6 meses de esas famosas mesas de trabajo nos presenten un texto totalmente nocivo para el país, un texto que amparaba la ilegalidad. (...) Esas cosas jamás podríamos permitir que pasen. Yo, personalmente, no iba a ser cómplice de eso.

— Pero, ¿parte de un desconocimiento o de una intención premeditada? El forzar un debate a última hora, incluyendo conceptos nocivos...

No sé realmente si ellos han apelado a esta estrategia de: esperemos la última sesión, que los mineros hagan su trabajo en la avenida Abancay y la presión hará que nuevamente el Congreso apruebe algo favorable para ellos. Que lo han dicho sin ningún problema. Hemos escuchado abiertamente al presidente de la Confemin decir que se estaba redactando un nuevo texto de la ley MAPE. Por él me enteré que iba a haber una nueva sesión extraordinaria. Yo entiendo que como presidente de comisión (Gutiérrez) tiene que recibir a todos. Como congresistas, recibimos a todos. Yo he recibido al presidente de la Confemin mínimo tres veces en mi despacho y en mi bancada. Pero eso no quiere decir que vamos a acceder a sus peticiones que están fuera de la ley. No vamos a acceder a un Reinfo sin condiciones o, peor aún, en la máxima desesperación del presidente, en plena votación: “Por favor, Diana, escucha las calles... Algo tenemos que hacer, tenemos que aprobar esto, tenemos que escuchar la presión de la gente”. No, no podemos legislar con ese tipo de presiones.

— ¿Eso le decía a usted en medio de la sesión?

Sí, que escuche la calle.

(Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

— ¿Qué esperar de la nueva legislatura? ¿Existe la voluntad real de aprobar una ley que ordene el sector o vamos a seguir viendo postergaciones?

No, no hay espacio para una nueva prórroga (del Reinfo). Creo que todos debemos tener en mente eso. Yo espero que el Ejecutivo no retroceda. A mí, realmente, me ha preocupado las declaraciones del viceministro de Minas hace muy pocos días, cuando le preguntan si es que se iban a mantener firmes y si esto era una medida definitiva, él apelaba a que habían otros poderes del Estado que podían revisar el tema. Esa no es una posición firme por parte del Ministerio de Energía y Minas. Creo que, incluso, el mismo ministro ha adoptado mostrar una posición firme, pero yo apelaría también a una posición mucho más activa dentro de la Comisión de Energía y Minas, que participen de los debates, que absuelvan dudas, porque por parte del Ejecutivo no se trata únicamente de: ‘ya envié el proyecto de ley, ustedes tienen que dictaminar, el problema está en el Congreso porque no aprueba la ley MAPE’. Cuando existe toda una ventana de posibilidades para poder interactuar Ejecutivo y Legislativo.

“Procedimentalmente, este tema (de la Ley Mape) sí o sí se tiene que ver en la siguiente legislatura”.

— ¿Es posible sacar un texto técnico (y no político), tomando en cuenta el manoseo que ya hay respecto a este tema?

Bueno, creo que en esta bancada (magisterial) difícilmente van a llegar a un texto técnico. Creo que eso sí debería ser materia de evaluación para la siguiente distribución de las comisiones y la importancia que recae sobre la eventual ley MAPE, el impacto que va a tener en nuestro país como política pública y también que cada vez nos acercamos más al proceso electoral. No queremos tener diputados y senadores sentados por actividades ilegales.

— Justamente, el martes llamó la atención que Alex Paredes, congresista del Bloque Magisterial, instaba a los mineros a pasar de ser los “eternos votantes”, a pasar a participar en política y elegir en las próximas elecciones a un minero informal. ¿Esa no es la intención detrás, el capitalizar este posible bolsón electoral?

Sí, a mí no me queda la más mínima duda que están apelando a ello. Y creo también que los profesores han entendido muy bien la dinámica parlamentaria de cómo llevar sus proyectos de ley y votarlos en el pleno, votando a favor de mil proyectos que afectan el erario nacional, y ahí no les importa reglamento, Constitución, ahí no defienden absolutamente nada. Incluso ni siquiera se abstienen por conflicto de intereses porque claramente están legislando para ellos y para su sector.

— Y de cara a diciembre, ¿no se corre el riesgo de que se sigan usando políticamente estas demandas? El congresista Roberto Sánchez presentó un proyecto para ampliar el Reinfo hasta el 2026. Ni siquiera se termina de definir lo de la ley MAPE, pero se sigue insistiendo en este tema del Reinfo...

Sinceramente, creo que eso lo hacen por aplausos, por votos y por cálculo político. Porque sabe perfectamente que la comisión ha rechazado con una mayoría abrumadora el texto, peor aún lo que él ha presentado. Y luego esto de que ‘voy a hablar con el presidente para verlo en la Comisión Permanente’, él (Sánchez) sabe que eso es imposible. El texto está en la comisión con una reconsideración, es imposible que pase al pleno. Pero para el aplauso, les dice lo que quiere. A mí, lo que realmente me da pena es que juegan con la expectativa de la gente.

(Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

— Procedimentalmente, ¿qué viene? Se rechazó el texto, pero se han presentado reconsideraciones. ¿Se puede ver en lo que queda de julio? ¿Ya sería más prudente verlo luego de iniciar la legislatura e instalada la nueva comisión?

Sí, totalmente. Yo creo que esto se debe retomar con la siguiente presidencia, en la siguiente legislatura. El lunes (hoy) empezamos semana de representación. La siguiente semana las comisiones tienen que entregar las oficinas. Y el 26 de julio se elige a la nueva la nueva y última mesa directiva de este período. El 27 de julio estamos instalando una nueva legislatura y empezará el tema de la distribución de comisiones para la instalación en el mes de agosto. Entonces, procedimentalmente este tema sí o sí se tiene que ver en la siguiente legislatura.

— La Fiscalía ha advertido que la minería ilegal ya mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en sí mismo y cómo es que redes criminales, al ser más rentable, están invirtiendo su dinero en la minería ilegal. ¿El Congreso como institución está entendiendo realmente la gravedad de este fenómeno?

Aquí me gustaría destacar que la Comisión de Energía y Minas, en su mayoría, ha rechazado el predictamen nocivo presentado por Gutiérrez. Quienes han apoyado ese dictamen han sido bancadas de izquierda, representadas mayoritariamente por el Bloque Magisterial o ahora ‘bloque minero’. Entonces, sí creo que esto se debe reiterar y quedar firme: la gran mayoría de la comisión ha rechazado el predictamen nocivo de Paul Gutiérrez. El hecho de que hayan cinco votos a favor no significa que los 130 congresistas estén a favor de legalizar la ilegalidad.

— ¿El Bloque Magisterial ha pasado a convertirse en un ‘bloque minero’?

Así parece.

— Hay quienes la vocean para presidir la Comisión de Energía y Minas. ¿Estaría usted dispuesta a asumir el cargo? ¿Qué le dicen al interior de su bancada?

Yo he estado los cuatro años en la Comisión de Energía y Minas. He estado de manera presencial en cada una de las sesiones y créame que me ha tocado leer, releer y estudiar cada uno de los dictámenes que presentaban los diferentes presidentes. Para yo poder sentarme ahí y debatir cada uno de los artículos de los diferentes predictámenes, he tenido que prepararme junto a mi equipo. Y esa preparación no va a parar, independientemente de estar en la mesa de la Comisión de Energía y Minas o ser un miembro titular. No he tenido reunión con mi bancada, he hablado sí con mi vocero, porque nosotros siempre hemos tenido la Comisión de Defensa, la Comisión de Descentralización. Este último año hemos tenido Vivienda. Pero creo que sí le vendría bien un refresh a la Comisión de Energía y Minas. Acción Popular ya la tuvo dos años, los profesores la han tenido dos años. Y, realmente, no hemos visto resultados. Y si queremos que las cosas funcionen o ver algo diferente, tienen que haber cambios.