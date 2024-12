La congresista Diana Gonzales (Avanza País) defendió la decisión del Parlamento de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses, al referir que había propuestas que representaban un mayor peligro. Agregó que desde el Ejecutivo “no tenían el interés en resolver” este problema.

— Usted, inicialmente, dijo que iba a votar en contra de la ampliación del Reinfo. ¿Por qué cambió de postura? ¿La ley aprobada por el Congreso es realmente una solución?

Desde el primer día que se sustentó esto en la Comisión de Energía y Minas, en todo momento dije que estoy en contra de una prórroga indefinida, como lo planteada [el primer] predictamen, que establecía una extensión hasta que la Ley MAPE entre en rigor. En la última sesión, volví a plantear mi propuesta para que la ampliación del Reinfo sea por solo tres meses. Sin embargo, la mayoría iba por el plazo de seis meses y que estos puedan ser extendidos, por única vez, por otros seis meses vía decreto supremo por el Ejecutivo.

Es cierto que no es la fórmula ideal, pero hemos logrado evitar el gran riesgo que representaban las otras propuestas para una prórroga de dos años, tres años, e, incluso una prórroga indefinida. Hemos evitado un Reinfo con un plazo indefinido que significaba mucho daño al país.

— Desde la SNMPE y ComexPerú criticaron que el Parlamento aprobaron una prórroga más y no debatiera el problema de fondo. ¿Por qué no se intentó dar una norma que le ponga punto final al Reinfo?

¿Cómo, por ejemplo?

— Los empresarios coincidían en que la Ley MAPE podía ser el primer peldaño…

¿Y cuánto tiempo pensaban ellos que se debatiría? […] Si el gobierno hubiera presentado el proyecto de Ley MAPE en abril, cuando ya lo tenía elaborado, el Congreso tranquilamente lo hubiera podido aprobar y dejaban sin argumentos a quienes solicitaban la ampliación del Reinfo. Sin embargo, lo enviaron al Parlamento el 21 de noviembre, muy cerca al cierre de la legislatura. No solo se trata de presentar un proyecto de ley y que este será aprobado automáticamente, como si el Congreso fuera una mesa de partes. El exministro Mucho ni siquiera solicitó presentarse de inmediato a la comisión para sustentar su iniciativa. Desde el Ejecutivo no tenían interés en resolver el problema del Reinfo.

[…] Y respecto a la Ley MAPE, el proyecto no ha sido descartado. El presidente de la Comisión de Energía y Minas se ha comprometido a darle prioridad como corresponde. Y el proyecto del Ejecutivo también establecía un tiempo de transición de seis meses, así que mucha diferencia no hay.

— ¿El Congreso no ha cedido a la presión ejercida por los mineros informales e ilegales, que bloqueaban algunas vías del país?

Definitivamente, no. Ellos pedían una ampliación de cinco años, y se debe recordar que el primer predictamen establecía una prórroga indefinida hasta que se aprueba la Ley MAPE. Y había iniciativas por dos años y tres años, y el proyecto del Ejecutivo hablaba de un período de transición de seis meses, que es finalmente lo que se ha aprobado.

— ¿Qué garantiza que, en un año, el Parlamento no dé una nueva ampliación del Reinfo? Esto, sobre todo, cuando ya estaremos en una etapa electoral.

Porque ya no puede. Está claro en el dictamen que se ha aprobado que el Congreso solo aprobó una prórroga de seis meses, si se necesita otra [extensión] se debe realizar a través de un decreto supremo, que solo puede ser emitido por el Ejecutivo.

— Me refería a cuando concluyan los seis meses dados por el Congreso y luego los otros seis meses que puede dar el Ejecutivo…

Y bueno, yo lo advertí en la última sesión [de la comisión], lo dije cuando reafirmé mi posición por una ampliación de tres meses y luego todo por decreto supremo. Tras estos 12 meses, estaríamos hablando de noviembre o diciembre de 2025, ahí [volveremos a] recibir los pedidos y los reclamos [de los mineros informales e ilegales] en la avenida Abancay, al frente del Congreso, y ojo a puertas de una campaña electoral.

— ¿Está de acuerdo con la designación de Montero como nuevo ministro de Energía y Minas? ¿Lo van a citar a la comisión?

Espero que la comisión lo invite de inmediato para que explique cuáles son los objetivos del sector. Aparte del Reinfo, la gestión de Mucho ha dejado una bomba de tiempo en Petroperú con un directorio politizado. El nuevo ministro de Energía y Minas debe garantizar que no habrá más salvatajes a Petroperú con dinero de todos los peruanos, que podría ser usado para el cierre de brechas sociales.

— Tras la censura por parte del Congreso al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se volvió viral un video de los mineros informales e ilegales celebrando. ¿No fue un triunfo de este sector?

Rómulo Mucho desde que ingresó al Ministerio de Energía y Minas, en febrero, sabía perfectamente que se venía el Reinfo y esperó hasta la última semana de noviembre para recién enviar el proyecto de Ley MAPE. Él, en una entrevista, indicó que cuando ingresó al MINEN no había encontrado nada sobre la Ley MAPE. ¿Quién estuvo antes? Óscar Vera y Mucho le dio la confianza a esta persona para que sea gerente de Petroperú y con Narváez en el directorio. Y Rómulo Mucho aceptó un nuevo salvataje a Petroperú, y ahí hay de todas maneras una responsabilidad política. Además, de su debilidad para enviar un proyecto y luego sustentar el proyecto en el Congreso, se le pasó el tiempo y dejó mucho que desear.

— En una entrevista con El Comercio, el presidente de ADEX ha referido que el crimen organizado “está instalado en el Congreso”. ¿Cuál es su respuesta?

No he tenido la opción de leer, escuchar o ver esa entrevista, lo que sí te puedo decir es que el Congreso es la representación nacional y todos los ciudadanos nos tenemos que hacer cargo de nuestro voto y, sobre todo, con miras al 2026, donde se cambian a todas las autoridades, hay elecciones generales, elecciones regionales y municipales y regresaremos a la bicameralidad, es importante hacer importante de los candidatos que se van a presentar. Los congresistas no han llegado solos a sus curules, han tenido una votación que los pone ahí, a diferencia de los ministros que son elegidos por la presidenta y el premier.

— Solo el 2% del empresariado aprueba al Congreso. ¿Cómo interpreta esta cifra?

No podemos evitar revisar cifras tan importantes como la resistencia del sector empresarial y de la ciudadanía en general, creo que es una cifra que demuestra pues entre otras cosas que tenemos que hacer una evaluación de lo que viene realizando el Congreso. Estadísticamente no todos pueden ser malos, eso es imposible. Conozco gente que sí viene trabajando, que viene buscando gestiones en el marco de función fiscalizadora por el bien de sus regiones. El caso de mochasueldos y de Los Niños no deja bien parado al Congreso.

— La presidenta Boluarte estaba invitada a la CADE, pero ella condicionó su participación al cambio de formato. No quería recibir preguntas. ¿Ha sido un desaire?

Creo que ella, lejos de transparentar sus acciones, lejos de rendir cuentas a la ciudadanía, quiere un espacio en el que pueda hablar tranquila sin opción a réplica y repreguntas y eso es realmente no existe, eso tal vez sea en su mundo ideal, donde puede vivir con S/10 al día y puede tener hasta postre. Pero lo cierto es que solo la aleja de la realidad, de la población, este es un espacio importante para el desarrollo del país. Siempre he criticado su falta de transparencia, rendición de cuentas y de trabajo planificado en el Ejecutivo.

— ¿Es momento de que la presidenta Boluarte realice cambios al Gabinete Ministerial?

Bueno, siempre es bueno un ‘refresh’ en el Gabinete, el Congreso ha censurado a uno de sus ministros y ahora yo no sé qué tanto le vaya a afectar este ministro censurado, porque seamos realistas al final del día, Boluarte escuchaba a Óscar Vera y no creo que haya escuchado a Rómulo Mucho. Lo primero que dijo Rómulo Mucho fue que Tía María va, y esto es algo en que la presidenta no cree. Por ahí siempre hubo fricciones.

[…] La presidenta no puede encerrarse en Palacio de Gobierno y luego salir a decir que está trabajando, que está haciendo obras y llegando a la población, cuando no es capaz de responder a simples preguntas e intenta a cambiar un formato. Hubiera sido un espacio bueno para que ella rinda cuentas.

— ¿Y se deben dar cambios en el Consejo de Ministros?

Bueno, esa es una decisión que ella evaluará con su primer ministro, diciembre siempre es un mes muy interesante para la gestión pública, pero es una decisión neta de Boluarte.

— La presidenta Boluarte solo tiene 3% de aprobación de la ciudadanía. ¿Puede llegar a finalizar su gobierno en el 2026?

El tema de la popularidad creo yo que debe ser un llamado a evaluación de lo qué viene realizando y lo qué no viene haciendo. El Ejecutivo es el llamando a administrar el dinero de todos los peruanos y debe decirnos qué hace o no con este. ¿Qué puede pasar más adelante? Todavía no hay una moción de vacancia que se discuta, que se haya dado cuenta…

— La congresista Patricia Chirinos, quien pertenece a su bancada, ya habla de una vacancia. ¿Dentro de Avanza País existe el consenso?

Pero lo que necesitamos es un texto, que se dé cuenta de una moción de vacancia, se analice el texto y se vote. Lo cierto es que hoy no hay una moción de vacancia aprobada en el Congreso.