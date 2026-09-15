El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) afirmó que desde el gobierno de Keiko Fujimori “quieren escudarse en que no pueden resolver los problemas del país si es que no les dan facultades”. “¿Para eso han ganado la elección? Y quieren poner a la oposición como que estamos obstaculizando y eso, no es así”, complementó.

En entrevista a “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, criticó que desde Fuerza Popular hayan dejado abierta la opción de cambiar en el Senado el dictamen que apruebe la cámara de diputados. “Va a depender mucho de la actitud del gobierno y de la vocera de FP para despejar esas dudas que ellos mismos han sembrado”, subrayó.

— Hasta el momento, son seis las comisiones que han rechazado otorgar las facultades para legislar al gobierno de Keiko Fujimori. ¿Cómo interpreta usted este hecho?

En primer lugar, la facultad de legislar corresponde al Congreso y cualquier gobernante que gane unas elecciones tiene que saber eso. Por excepción, los gobiernos pueden solicitar delegación de facultades para legislar sobre asuntos muy puntuales y específicos. Siempre lo dijimos, que estos pedidos tienen que ser muy acotados, pero presentar 66 ítems de una manera muy general es como dar un cheque en blanco. Pero ese no era el problema, porque había varios que pensábamos que sí había que darle facultades, no todas, probablemente, pero [sí] las más urgentes. ¿Dónde surge el problema? Cuando algunos senadores de Fuerza Popular comienzan a decir que no importa lo que apruebe la cámara de diputados. Igual cuando suba al Senado, el Senado puede retomar los 66 puntos.

— Lo dijo Martha Chávez el lunes pasado en Tenemos que Hablar…

Lo dijeron Martha Chávez, Jacques Rodrich y Carlos Mesía. Incluso, yo conversé con Fernando Rospigliosi y sostienen lo mismo. Entonces, frente a esa situación, los diputados se han preocupado y ha dicho: “oye, entonces nosotros para qué estamos aquí”. Y por ello, es que se han puesto a la defensiva. Si la actitud del fujimorismo es: “no me interesa cuántas facultades puedas aprobar, igual lo voy a jalar todo del proyecto original y como somos 30 senadores y con el voto dirimente del presidente, lo ganamos”. Frente a esta situación, lo que han provocado [es que desde la oposición] se diga “entonces no te doy ninguna facultad, no sube al Senado y asunto resuelto”.

— El último viernes, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras le pidieron al gobierno que presente un nuevo proyecto de delegación de facultades que se centre en seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. ¿Es un ultimátum?

No, es un acto de buena fe, más bien. En el gobierno, en el fondo, se esconde un nivel de incompetencia e ineficiencia y quieren escudarse en que no pueden resolver los problemas del país si es que no les dan facultades. ¿Para eso han ganado la elección? Y quieren poner a la oposición como que estamos obstaculizando y eso, no es así […] Y sí hay cosas de urgencia que son la criminalidad y el fenómeno de El Niño. Entonces, le pedimos al gobierno que acote su pedido de delegación de facultades a estos temas. Y los demás, que presenten sus proyectos de ley. Ya han pasado 45 días. Si hubieran presentado desde el primer día sus proyectos, ya estarían muchos aprobados.

— Usualmente, al inicio de sus mandatos, los gobiernos presentan un pedido de delegación de facultades. Lo hizo PPK, también Pedro Castillo. A ambos el Congreso se las aprobó. ¿Por qué en este caso no se le debe dar las facultades al Ejecutivo, tal y como la han solicitado?

La respuesta es sencilla. Primero porque estamos frente a una bicameralidad con reglas distintas. En la unicameralidad, tú podías discutir y analizar con las otras bancadas y decir: “ya, esto va, esto no va y punto”. Pero en esta división de las cámaras, el escenario es otro, donde obviamente la oposición tiene mayoría en diputados y Fuerza Popular por el voto dirimente puede inclinar la balanza en senadores. Lo ideal, lo democrático y lo correcto sería que las bancadas se reúnan y definan qué temas van y qué temas no van. Ponerse de acuerdo. Y no estar en la actitud de o me das todo o no me das nada.

— En el oficio enviado por la oposición al primer ministro no está la firma del portavoz del Partido del Buen Gobierno, ¿Por qué? Jorge Nieto ha dejado abierta la posibilidad de que aprueben la solicitud de facultades.

Retrocedieron, precisamente, a raíz de estas declaraciones de cuatro senadores [de Fuerza Popular], en el sentido de que el Senado lo puede todo, pasándose por alto lo que dice el reglamento. Aquí no estamos interpretando. El artículo 25 dice textualmente es que las modificaciones “no se pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por la cámara de diputados”. Pero Fuerza Popular dice que sí puede incorporar todas las otras materias, esa es la discusión que se ha creado.

— ¿Buscaron al Partido del Buen Gobierno y le pusieron sobre la mesa este documento?

No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que los voceros de las cuatro bancadas [de oposición] hemos expresado nuestra preocupación y nuestro malestar por esta forma de interpretar el reglamento del Senado.

"Queremos buscar soluciones democráticas y respetando las reglas del Senado y de la cámara de diputados", afirmó Delgado. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

— ¿Ahora Nación se va a reunir con el primer ministro? ¿O van a rechazar el diálogo?

No, de ninguna manera. Queremos buscar soluciones democráticas y respetando las reglas del Senado y de la cámara de diputados. No tenemos enemigos en ningún lado. El país está de por medio. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con quién sea.

— Más allá de la seguridad ciudadana y el Niño, ¿no ve temas urgentes para que el gobierno cumpla su promesa de poner orden?

¿Es urgente pedir delegación de facultades para eliminar el cobro de topes a las tasas de intereses de los bancos? Actualmente, el tope está en 114% fijado por el Banco Central de Reserva (BCR). No es que la ley fije el tipo, lo fija el BCR. Y ellos [desde el gobierno] dicen: “no, hay que eliminar ese tope para que los bancos puedan cobrar lo que quieran”. No estamos de acuerdo.

— ¿Con qué más no están de acuerdo?

No estamos de acuerdo que, bajo el argumento de la simplificación administrativa, del silencio administrativo, se arrasen con reservas naturales. Ese es el temor. Por eso es que decimos: presenten sus proyectos de ley, sean específicos, artículo por artículo, y los discutimos en las comisiones y s busca el consenso apropiado sin afectar áreas naturales protegidas.

— ¿Y sobre la reforma tributaria, no observan medidas positivas?

Hay coincidencias en la necesidad de hacer una reforma tributaria primero para acabar con tantas exoneraciones. Por ejemplo, la Ley Chlimper, que era necesaria en su momento, porque ha ayudado a fortalecer la industria de la agroexportación, pero hasta cuándo. Y lo ha dicho el MEF y otras instituciones: ya paren de dar este tipo de beneficios. Han pasado 45 días y si el gobierno estaba preparado para gobernar, ya tendrían que haber presentado o tenido sus propuestas legislativas. Estás ya estarían siendo discutidas y hasta aprobadas. Y si no lo pueden hacer, nosotros lo vamos a hacer, ya por iniciativa propia de las cuatro bancadas.

— Pero, hasta el momento, el Congreso no ha aprobado una sola ley…

Toma su tiempo. Las leyes no se deben aprobar entre gallos y medianoche. Los proyectos de ley cuando ingresan hay un procedimiento que es pedir opiniones a todos los sectores.

— Es más, ni siquiera se ha aprobado un proyecto en la cámara de diputados. En 45 días el Congreso tampoco ha podido aprobar normas.

Precisamente, esa es la bondad de hacer leyes meditadas, analizadas y no pecar de lo que ha sucedido en los últimos años, en los que se aprobaban leyes entre gallos y medianoche y teníamos normas como, por ejemplo, la del Colegio de Artistas del Perú. Por favor, las leyes tienen que hacerse bien.

— Según informó “Cuarto Poder”, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó informes sobre sus viajes internacional copiando texto de publicaciones sin citarlas. Y, además, tiene investigaciones fiscales. ¿El Senado apunta a destituirlo del cargo?

Entiendo que hay una acusación constitucional en trámite. Las declaraciones del señor Gutiérrez [sobre un cierre del Congreso] han sido absolutamente infelices. Eso puedo haberlo comentado cualquier persona, pero el defensor del Pueblo que encarna a la democracia, a la institucionalidad, el solo pensar eso y más aún decirlo, pues ya es un despropósito absoluto.

— ¿Ahora Nación respaldará la acusación constitucional?

Eso lo veremos en su momento, pero está en trámite.

— ¿Gutiérrez reúne el perfil para ser defensor del Pueblo?

Yo, particularmente, creo que no. Yo creo que había gente con mucho mejor perfil y trayectoria democrática e institucional que el señor Gutiérrez.

— Si el Ejecutivo no presenta un nuevo proyecto de delegación de facultades, como la oposición ha pedido, ¿cuál es el escenario que se abre?

Mientras no descarten esa interpretación auténticamente errónea que están planteando, yo creo que los diputados, como un mecanismo de defensa, no les va a dar ninguna facultad. Y, en consecuencia, no va a subir nada al Senado. Va a depender mucho de la actitud del gobierno, del primer ministro y de la vocera de Fuerza Popular para despejar esas dudas que ellos mismos han sembrado.

— ¿La opinión pública no vería esto como una obstrucción?

Yo creo que están jugando a eso, precisamente, a decir: “no puedo gobernar, porque no me dan la delegación de facultades”. Un momentito, cuando uno gana las elecciones sabe perfectamente que el rol del Ejecutivo es ejecutar y el del Congreso, legislar. Así que tienen que gobernar con habilidad, arte, democracia y con diálogo para generar consensos. No es la primera vez que se han pedido facultades, ni es la primer aves que se han denegado.

— ¿No recuerdo que el Congreso le haya negado una delegación de facultades a un gobierno que recién iniciaba?

El fujimorismo ha negado en algunas ocasiones, pero repito, estamos en otro contexto, en uno de bicameralidad. Estamos en un proceso de aprendizaje, de acoplamiento. Pero con este tipo de interpretaciones [de que el Senado puede cambiar todo], se ha generado suspicacias. Yo espero que se resuelva [el entrampamiento] por el país.

— Usted ha mencionado una palabra clave, que es “consenso”. ¿Cree que el primer ministro Galarreta tiene la habilidad para llegar a acuerdos con las bancadas de oposición en este punto?

Tiene mucha experiencia. Él ha estado en muchos cargos en el Congreso, sabe cómo funcionan las dinámicas ahí. Creo que él tiene el suficiente temperamento, porque él ha dicho cuando fue al Congreso que no ha ido a enfrentar a nadie, sino a generar consensos, pues que tome la iniciativa, y comience en poner orden en su bancada.