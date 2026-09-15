Resumen

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(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)
(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) afirmó que desde el gobierno de Keiko Fujimori “quieren escudarse en que no pueden resolver los problemas del país si es que no les dan facultades”. “¿Para eso han ganado la elección? Y quieren poner a la oposición como que estamos obstaculizando y eso, no es así”, complementó.

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