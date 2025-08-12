Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

María del Carmen Alva: “Petro hace una pataleta para desviar la atención de su gobierno, que es un desastre”
María del Carmen Alva: "Petro hace una pataleta para desviar la atención de su gobierno, que es un desastre"

María del Carmen Alva: “Petro hace una pataleta para desviar la atención de su gobierno, que es un desastre”

estrella

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva consideró que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, “no sabe ni de diplomacia ni de historia”, al cuestionar que haya iniciado un conflicto diplomático con el Perú por la isla Chinería, donde está el distrito de Santa Rosa de Loreto. Agregó que el objetivo de este es distraer la atención de sus problemas internos.

