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Resumen

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La senadora Martha Chávez (Fuerza Popular) afirmó que, si la cámara de diputados aprueba solo las partes referidas a la seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño del pedido de facultades del gobierno, el fujimorismo buscará en el Senado restablecer el texto original. “Por supuesto, porque esa es la lógica del diseño de la bicameralidad, no es un ping-pong”, remarcó en entrevista con “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

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