La senadora Martha Chávez (Fuerza Popular) afirmó que, si la cámara de diputados aprueba solo las partes referidas a la seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño del pedido de facultades del gobierno, el fujimorismo buscará en el Senado restablecer el texto original. “Por supuesto, porque esa es la lógica del diseño de la bicameralidad, no es un ping-pong”, remarcó en entrevista con “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

— ¿Cómo evalúa la salida del general PNP Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional? ¿A su juicio, su continuidad era insostenible?

No, yo no creo que sea insostenible, ni tampoco que la salida de Arriola va a [constituir] la varita mágica [para la seguridad]. La situación de la Policía Nacional y de la seguridad en el país es muy compleja, más compleja que la propia presencia de un determinado comandante general. Lo que importa es que el señor general ha dado una salida inmediata [a la crisis]. Hay una ley [que se dio] ante la intervención indebida en la Policía Nacional [que establece que un comandante general debe estar dos años en el cargo], que se produjo en los últimos cinco años, como cuando Sagasti descabezó a la PNP, retirando de un plumazo a 18 generales. De otro lado, es muy fácil intuir que ha habido una infiltración de las bandas criminales en la Policía.

— ¿Con la dimisión de Arriola, el gobierno de Keiko Fujimori supera su primera gran crisis? ¿Les da oxígeno a los ministros del Interior y de Defensa?

No creo que se haya dado una gran crisis. Hay crisis normales y hay personas que hacen de determinamos temas una batalla para hacerse notar, sobre todo los nuevos parlamentarios que llegan y se cuelgan [de estos temas], les parece natural, porque no tienen notoriedad [...] Y estoy segura de que el nuevo comandante general López tampoco va a estar exento de críticas y presiones, porque [el problema de la seguridad] es estructural. El tema de seguridad ciudadana ya casi reviste un tema de seguridad nacional, esa magnitud ha adquirido en los últimos 20 años. Entonces, requiere medidas estructurales.

— Entre el 28 de julio y el 2 de setiembre, según el Sinadef, se han registrado 207 homicidios. ¿Con la delegación de facultades, el gobierno podrá revertir esta situación?

Sí, junto con las medidas que ya se han tomado, como disponer que las Fuerzas Armadas custodien el perímetro de los centros penitenciarios más importantes, no dentro, sino afuera. Y luego implementar medidas tecnológicas para bloquear celulares [...] Pero también es importante la autorización legal para declarar a estas bandas criminales como amenazas terroristas. La gente está aterrorizada, porque esos muertos que usted señala son un indicativo para los emprendedores. ¿Quiénes son los que sufren esto? Son los pequeños y la micro emprendedores. En marzo último, cuando fui a visitar Trujillo en la campaña, fui a un centro poblado y me explicaban que bastaba con que alguien hiciera una vereda de cemento para que recibiera debajo de la puerta de su casa una carta extorsiva, en la que les pedían dinero.

En octubre del año pasado fui a Estados Unidos y me reuní con la comunidad peruana, y había jóvenes que me decían que acababan de llegar hace unos meses, porque habían cerrado sus peluquerías, sus tiendas o su pequeño negocio, porque ya los estaban extorsionando. Entonces, ese es el terror, y esta gente buena estaba dispuesta a desafiar las leyes de inmigración y quedarse...

— En los últimos años se ha utilizado la figura del estado de emergencia, pero no se han visto resultados ¿De qué sirve que se haya declarado en emergencia cinco penales?

En los penales, sí, porque se les bloquea la comunicación hacia el exterior, también sirve para impedir que ingresen armas, celulares y sustancias. En el pedido de facultades también está la posibilidad de materializar un tema importante: la protección legal a los miembros de las fuerzas del orden. Si un policía, en cumplimiento de sus funciones, le dispara a un delincuente es procesado inmediatamente y nadie lo defiende. Entonces, es importante esa modificación para, en caso de legítima defensa, un miembro de las fuerzas del orden no sufra luego las consecuencias, porque eso desalienta a la policía. ¿Qué hace un policía o militar? Se hacen de la vista gorda, porque luego viene lo peor.

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— Según informó El Comercio, en el mejor escenario, la delegación de facultades será aprobada a inicios de noviembre. Son dos meses...

Si una delegación de facultades, que ha sido presentada [con el rótulo de] urgente, puede demorar dos meses o dos meses y medio, es por falta de voluntad. Si los diputados están en sintonía con la urgencia, podrían usar tiempos mínimos y en 15 días útiles, [las facultades] ya estarían aprobadas.

— ¿El Ejecutivo está de manos atadas a este pedido? ¿Qué pueden hacer durante este tiempo?

En algunos temas el gobierno sí está atado de manos . Por ejemplo, en la norma sobre defensa legítima de las fuerzas del orden. Y también para dictar medidas drásticas para que estos grupos criminales puedan ser considerados como organizaciones terroristas . Ellos buscan el terror y paralizar a la población. ¿Por qué agreden a los micro y pequeños emprendedores? ¿Por qué balean a los choferes? Es para obligar a que no salgan a hacer sus actividades o a que entreguen cupos.

“Con error o no, siempre va a estar en evaluación. Belaunde debe haber aprendido”, afirmó Chávez. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

— La solicitud de facultades tiene 66 puntos, cuando lo urgente es la seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño. ¿No ha sido un error presentar un pedido tan amplio?

Ese es un punto de vista. Repito, si el proyecto de delegación de facultades es muy urgente, no es que [en diputados y senadores] tienen que analizar el contenido de fondo, sino simplemente dar las facultades para que el Ejecutivo dicte la norma. Y una vez que da la norma, el Senado va a hacer la revisión. Ojo, el gobierno está obligado a dar cuenta de inmediato sobre los decretos legislativos que emitan. Y los decretos de urgencia no se pueden utilizar para todo. Los DU son para materia económica y financiera.

Los temas de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño son urgentes, sí, pero no son los únicos. ¿De qué vive el Estado? De los impuestos. Entonces, es necesario desregular toda esta maraña que se ha generado y que impide a los emprendedores poner sus negocios. Hay que ampliar la base tributaria, no aumentando los impuestos, sino ampliando la base. Hay que luchar contra la informalidad. Y no se lucha contra ella amenazando y persiguiendo policiamente a los emprendedores, sino orientándolos. Todas esas medidas se requieren para el corto, mediano y largo plazo.

— ¿En la parte económica, la prioridad debería estar en lo tributario?

En lo tributario y también en el desarrollo productivo. Tenemos proyectos paralizados o a medio terminar por miles de millones de dólares. Eso también se necesita por norma cambiar las cosas.

— ¿Si en la cámara de diputados solo aprueban brindar facultades en seguridad y El Niño, Fuerza Popular buscará en el Senado restituir la totalidad del texto original?

Por supuesto, porque esa es la lógica del diseño de la bicameralidad, no es un ping-pong como antes había en la bicameralidad hasta 1992. Ahora, hay una unidireccionalidad, es decir cualquier norma inicia en la cámara de diputados y termina en el Senado, no es que regrese.

— Es un súper Senado...

No es un súper enado en realidad, pero es un Senado con el propósito de lograr que las cosas sean mucho más eficientes, y no que sea el ping-pong de antes y que las normas demoraban años en salir.

— Keiko Fujimori tiene 40 días en el poder. ¿Cuál es su balance? ¿Tiene nota aprobatoria?

Yo le pongo a ella un 17. Es una persona que más allá de los problemas, ha vuelto a Puno, Tacna y Junín. Tiene ese comportamiento que fue característico del gobierno del presidente Alberto Fujimori de ir directamente a donde están los problemas y escuchar a la población. Entonces, yo le pongo esa nota.

— ¿Y qué le falta para llegar a un 20, desde su punto de vista?

Que se vean los resultados. Recién ella tiene un mes y días en el gobierno, pero en ese mes y días, ella ha visitado más lugares de lo que pudieran haber visitado otros presidentes de la República en los últimos años.

— ¿En este tiempo, la bancada de diputados y senadores de Fuerza Popular se ha reunido con la presidenta? ¿Existe un espacio donde coordinen con el gobierno?

Como presidenta electa sí nos reunimos los diputados y los senadores electos. Pero [desde que juró] todavía no ha habido una reunión. Y la hemos visto en las ceremonias, pero ella ha estado totalmente atareada. No, no ha habido una reunión. Nos ha prometido que nos va a convocar.

— ¿Pero hay un vaso comunicante, porque 40 días sin diálogo entre la bancada oficialista y la presidenta es bastante tiempo?

Sí, se reúnen los voceros, usted me hablaba de toda la bancada. Y, además, tenemos a Miguel Torres, que es el presidente del Senado y el subsecretario general de Fuerza Popular. Con él, la bancada del Senado tiene reuniones. Y nos vemos con los diputados en las sesiones bicamerales del propio Congreso.

— ¿La renuncia de la excongresista Tania Ramírez a la Derrama Magisterial cierra los cuestionamientos sobre el ministro de Educación? ¿Cree que José Antonio Chang debe explicar ante el Congreso esta designación?

Desde mi punto de vista absolutamente personal, creo que no, porque yo hubiera esperado y esperaría todavía una explicación del propio ministro. Ahora, hay que dejar en claro que la excongresista tenía el perfil suficiente [para el cargo], es contadora, abogada, pero había esta circunstancia que tampoco se ha aclarado totalmente. Viajar con alguien, en una delegación, como ella lo ha señalado, tampoco hace pues que las cosas sean la magnitud que se le ha querido dar.

— ¿Chang debe ir al Congreso a explicar esta situación?

Yo creo que no, tiene bastante trabajo. Quisiera que se aboque, por ejemplo, a precisar el currículo escolar. Ayer me comentaba una persona muy cercana que en un colegio no sabían cuál era la diferencia entre pabellón nacional y la bandera nacional. El pabellón es la bandera con el escudo que está autorizado por el uso de las entidades públicas.

— Chang incluso ha señalado que Ramírez “hizo un sacrificio” y que ella no tenía por qué renunciar...

Si es que resulta una coincidencia, quiere decir que ambos han viajado para una actividad universitaria en su condición de docente [Ramírez] y rector de la USMP [Chang]...

— ¿No estamos, entonces ante un nuevo ministro del amor?

No, yo no creo, espero que no. Y sería muy feo que sea así. Ellos tienen la libertad, las personas tienen el derecho a llevar su vida personal. Pero siempre que no colisione con el tema público, con el tema de contrataciones públicas y dinero del Estado.

— ¿El Gabinete Ministerial requiere de ajustes? ¿En qué carteras, por ejemplo?

Siempre va a requerir ajustes. Pero creo que públicamente han señalado que no habrá ningún movimiento, ningún cambio ministerial. Creo haberlo escuchado al propio Luis Galarreta.

— Sí, justo lo dijo en la entrevista del domingo de El Comercio.

Sí, ahí está. Pero eso no significa, y lo ha dicho la misma presidenta, que los altos funcionarios están en evaluación permanente.

— El ministro de Defensa rechaza que haya interrogado a los detenidos en Trujillo, pero hay fotos donde ve intercambiar palabras con ellos…

[Belaunde] fue muy brevemente ministro de Energía y Minas [en el gobierno de Martín Vizcarra], no le tocó un tema tan trascendente, como este de seguridad ciudadana. El ministro del Interior no pudo ir [a Trujillo], pero sí el ministro de Defensa. A mí tampoco me gustó esa imagen [de Belaunde con los detenidos], no debió [salir en la foto]. Me queda claro que eso no fue un interrogatorio.

El ministro Rafael Belaunde junto a uno de los detenidos en Trujillo. (Foto: Mindef) / FREDDY RODRIGUEZ ROBLES

— En otro gobierno con Fuerza Popular como oposición en el Congreso, ya hubieran interpelado a Belaunde…

No, no creo. Nosotros no somos de estar convocado a interpelaciones por una imagen, sino cuando hay temas muy de fondo. Eso no es un interrogatorio, porque para que lo sea requiere de la presencia del abogado [del detenido], ya sea de oficio o un abogado real y también que esté el fiscal.

— ¿Ha perdido el crédito Belaunde? ¿Al próximo error, su continuidad debe ser evaluada?

Con error o no siempre va a estar en evaluación. Él debe haber aprendido ya, creo que fue su inexperiencia el permitir que haya una imagen. Yo diría que es una persona que tiene mucho que aportar.

— En las primeras semanas del gobierno se ha percibido cierto desorden en el plano comunicativo. Por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones abrió una disputa con Rafael López Aliaga; los ministros de Justicia y Cultura intercambiaron comentario por el LUM, hubo contradicciones sobre la liberación del empresario secuestrado en Trujillo, el ministro de Economía dijo que se iba a fusionar ministerios y luego el ministro de Agricultura lo niega. ¿Qué está pasando?

El Gabinete está compuesto por seres humanos y los seres humanos, a veces, podemos tener algún bache. Yo misma en esta entrevista podría decir algo que no ha sido mi intención decir y eso no refleja totalmente mi pensamiento. No somos un ejército de robots, ni tampoco carneritos. Los seres humanos tenemos distintas experiencias y nuestro propio temperamento. Yo creo que no es parte de que falle la línea comunicacional. Nosotros, en nuestra bancada de diputados y de senadores, tenemos una línea diaria con información y consejos, pero igual nos podemos salir, porque somos seres humanos.

— En una entrevista con El Comercio, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, dijo que esperaba “mucha más mano dura” de parte del gobierno de Keiko Fujimori. ¿Hasta dónde llega la alianza con Renovación Popular en el Congreso?

No hay alianza con Renovación Popular, lo que hay son coincidencias programáticas y en valore s. Y yo también diría que algunas personas y lo leo siempre, esperaban también que en la gestión [de López Aliaga] como alcalde de Lima hubiera más mano dura, porque, ojo, las municipalidades tienen mucho que ver con la seguridad ciudadana. Y abro un tema, el actual alcalde de Lima, Renzo Reggardo, está desafiando a la Constitución y a la ley creando una guardia metropolitana.

El senador Rospigliosi ha presentado un pedido de nulidad a la autorización que le dio Sucamec, luego de que esta misma entidad negara dos veces el permiso [para que EMAPE tuviera armas]. Y hace unos meses han modificado el objeto social de EMAPE, que era una empresa dedicada a los peajes, al mantenimiento de las vías, para convertirlo en una agencia privada de seguridad. Pero las agencias privadas de seguridad tienen normas muy específicas.

— El último fin de semana, el gobierno de Keiko Fujimori ha realizado una serie de nombramientos en embajadas. Por ejemplo, Aurelio Pastor, Carlos Tubino, entre otros. ¿Cumplen los requisitos? ¿Hay alguna designación que le llame la atención?

No todas las personas somos monedas de cinco reales que a todos nos gustan, ¿no? Yo puedo tener mi opinión sobe uno u otro, pero lo importante es que todo está dentro de lo que permite la ley, que establece hasta un 20% de la designación de embajadores le corresponde a la presidenta de la República […] Podría no gustarme [alguno], pero prefiero no identificar.