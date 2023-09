El de Roberto Chiabra es un caso singular dentro del actual Congreso, el más fragmentado de las últimas décadas. Figura como integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), pero en la práctica se maneja como un independiente. Como tal, en diálogo con El Comercio, se muestra más abierto que sus compañeros de grupo a cuestionar al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Incluso afirma que si la Comisión de Ética lo halla responsable, apoyaría su censura.

Por otro lado, el exjefe militar durante la guerra del Cenepa, excomandante general del Ejército y exministro de Defensa también es crítico de las flamantes propuestas del Ejecutivo en seguridad ciudadana, rotuladas como ‘Plan Boluarte’ por el propio Alberto Otárola. Ponerle el nombre de la presidenta al plan, considera, podría resultar siendo un acto de suicidio político.

Usted forma parte del Congreso más fragmentado de los últimos años, con doce bancadas. ¿A qué atribuye esto?

Hay varias razones. En primer lugar, la no reelección. Es una de las causas de que hoy tengamos doce bancadas. Al no haber reelección, vas perdiendo conexión directa con el partido que te eligió. Porque si dentro de cinco años no tengo opción de reelegirme, me vuelvo más independiente. Si hubiera reelección, como había antes, hay una mayor relación directa con el partido que te llevó al Congreso, porque si no estás dentro de los cánones del partido, en la próxima reelección no te consideran en la lista. Punto dos: los partidos políticos no hacen vida partidaria y tú no tienes un ideal que te una con el partido. Surgen los intereses, de grupo y los particulares [...] ¿Cómo vas a tener congresistas con experiencia si no hay reelección? E históricamente se sabe que hay una reelección de entre el 15% y 20%, como máximo.

¿Ha propuesto la reelección de congresistas?

No, no he presentado eso, pero sí otros lo han presentado. Estoy de acuerdo con que se presente. También se ha visto lo del Senado. En lo que yo difiero con lo del Senado es con la edad. Para mí el Senado, si es una Cámara de reflexión, tiene que estar integrada por elección a nivel nacional y por personas que ya tengan de 60 años para arriba.

LEE TAMBIÉN | Fiscalía pide 8 años de prisión para Daniel Salaverry: todos los detalles de la acusación

La semana pasada estuvo marcada en el Congreso por el tema de la inseguridad ciudadana, tanto por lo ocurrido con su colega Wilson Soto como por la presentación de los ministros por el pedido de las facultades para legislar. ¿Qué piensa de las propuestas expuestas por el Ejecutivo?

Primero, que no hay plan. ¿Cuál es el plan? Nos hablan de urgencia. Si pides facultades legislativas por 120 días, estás hablando de diciembre. Y si después vas a hacer reglamento, 180 días. Estás hablando de julio, próximo año. ¿Eso es lo que están presentando? Si a mí me dices urgencia, en primer lugar, yo ya tendría todo hecho. Primero tendría el plan estratégico y acá están los proyectos de ley que yo presento para reforzar este plan [...] En este tema de seguridad ciudadana tienes que hacerlo de la base hacia arriba. El Perú es el país de las realidades diferentes, no puedes aplicar un solo plan a todo el Perú. ¿La inseguridad del Callao es igual que la de San Borja, que la de Villa el Salvador? Es diferente. ¿Hay planes diferentes? No. ¿La inseguridad de Tumbes es igual a la inseguridad de Ucayali y la de Tacna. Tampoco. Han debido llamar a los alcaldes. Cada alcalde tiene su problema. No hacemos la estrategia de seguridad desde la base, no articulamos.

El pasado martes, Otárola dio a conocer, en líneas generales, la política que planea implementar el Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana. (FOTO: GEC)

El presidente del Consejo de Ministros lo llamó ‘Plan Boluarte’ luego de que inicialmente se aludió al ‘Plan Bukele’. Usted considera entonces que no hay un ‘plan Boluarte’ como tal...

En primer lugar, que se pongan de acuerdo. Porque él metió un ‘mangazo’ y dijo ‘Plan Boluarte” y el ministro de Economía dijo ‘Con punche de seguridad’. A ver si le dicen al publicista que se ponga de acuerdo. Segundo, que no le ponga la soga al cuello a la presidenta. Porque si él habla del ‘Plan Boluarte’, como fracase, fracasa la Presidencia. La está poniendo en peligro. Me hace recordar a Aníbal Torres, que le puso la soga al cuello a Pedro Castillo cuando dijo que el Congreso le había denegado la confianza. Y después, con el mensaje del golpe, le sacó la silla. Acá le está poniendo la soga al cuello . ¿Creen que con estos 33 planes se va a solucionar el problema?

¿Qué piensa sobre la propuesta de la creación de la ‘Policía de Orden y Seguridad’?

Mal planteada. Así como hay servicio militar voluntario [debería haber un] servicio policial voluntario, de dos años. Yo te pregunto: este es mi distrito y no hay policías. Si tú convocas de ese distrito a todos los jóvenes, de entre 20 y 40 años, tendrías lo siguiente: te darían seguridad a tu distrito, los alejas de la delincuencia, tendrían un sueldo mínimo. Si estudian de noche, tendrían un ingreso para pagarse sus estudios. [...] Cuando yo llegué a Tarapoto, los oficiales éramos de la costa y los soldados que nos enviaban eran de Iquitos y Pucallpa, todos éramos fuerza invasora. Y en Tarapoto estaba el MRTA ¿Qué hicimos? Un centro de reclutamiento. Y captamos a la gente de los mismos sitios: Tarapoto, Bellavista, Juanjui, toda la zona. En el primer mes hubo la visita de la familia en el río, todo Tarapoto. Le quitamos el agua al pez y el MRTA se quedó sin protección, sin alimentación, sin inteligencia, sin nada. A estos jóvenes, en vez de que estén sin trabajo, que no tengan recursos para estudiar y que puedan ser captados por la delincuencia, te los ganas. Y esto es voluntario. A los dos años, si quieres te reenganchas o si quieres te vas. O sea, tú tienes que tener una acción que te permita superar la falta de efectivos, lo que los ciudadanos te están pidiendo. Para mí, sería una solución inmediata.

Yendo a lo que se viene para las próximas semanas, ¿usted o su bancada votarán a favor de dar las facultades legislativas?

Yo he señalado que todo lo que han presentado no se puede aprobar. Por ejemplo, están pidiendo de que del canon y sobrecanon de los gobiernos locales, se inviertan en la policía. Yo he pedido información al Ministerio Interior y a la PCM sobre el Fondo de Defensa Nacional en Seguridad Ciudadana, que se dio en 2005, cuando yo era Ministro de Defensa, con las regalías del gas de Camisea. ¿En qué ha invertido eso la Policía Nacional en estos 18 años? Todavía no me contestan. Les debe dar vergüenza. Mientras que las Fuerzas Armadas han comprado las fragatas, aviones, helicópteros, buques logísticos, ellos creo que lo han gastado en plumones, en archivadores de palanca. Tienes comisarías que no están intercomunicadas, no tienes armamento, no reentrenas. Esto no es cuestión de incrementar el presupuesto, esto es calidad de gestión [...] El Ejecutivo no necesita pedir facultades legislativas. El Ejecutivo lo que necesita es hacer.

Roberto Chiabra es legislador por Lima. Antes fue ministro de Defensa y comandante general del Ejército durante el gobierno de Alejandro Toledo. Foto: GEC / César Campos. / CESAR CAMPOS

Hablábamos hace un rato de las bancadas y de la fragmentación. Usted presentó su renuncia a la bancada de APP, pero a la fecha sigue figurando como parte de ella. ¿Qué ocurrió?

Yo he presentado mi renuncia, he renunciado, pero hay un factor: la bancada te la acepta o no te la acepta. La bancada no ha querido que yo me vaya en su totalidad, digamos. Pero yo no tengo ninguna relación política con el partido.

Entonces a usted no se le consultó o no estuvo en las reuniones en las que se eligió a Alejandro Soto como candidato a la presidencia...

Ni idea. Yo he ido bajando. En la primera elección, era casi fijo; en la segunda, estaba en la terna; en la tercera, me sacaron porque no era afiliado al partido. Y en esta, estuve en la columna ‘no existe’

Pero a pesar de eso, usted conoce al congresista Soto de antes. ¿Cómo lo evaluaba antes de que sea elegido presidente?

Si ves los proyectos de ley que ha presentado, tiene un buen trabajo legislativo. En las oportunidades que he conversado, una persona seria, una persona que tú ves normal.

¿Y con lo que se ha conocido ahora?

Lo que yo he señalado es lo siguiente: cada uno de nosotros sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Y acá hay dos cosas. La toma de decisiones. Cada uno toma decisiones personales. Es lo primero que yo espero de él, una toma de decisión personal. Él está sometido a la Comisión de Ética, la Comisión de Ética ya lo va a investigar por tres casos que conocemos, que lo harán de forma independiente. El presidente de la comisión ha señalado que recortando los tiempos y dándole espacio al ejercicio de la defensa, [culminarán en] tres meses. Independiente de lo que diga la comisión, de lo que falle la comisión, él tiene que ser extremadamente, por decirlo así, por su cargo de presidente, extremadamente convincente en su defensa.

Alejandro Soto, presidente del Congreso, es cuestionado por diversas denuncias en su contra. Afronta tres indagaciones en la Comisión de Ética y una investigación por concusión en la Fiscalía de la Nación. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

Me habla de toma decisiones. ¿Creo que APP se decidió por su mejor opción para postular a la presidencia?

Mira, yo no te puedo hablar de opciones porque pecaría....

Pero viéndolo en perspectiva, ¿se equivocaron presentándolo como candidato?

Con lo que se conocía, yo creo que era un buen candidato. Con lo que se conocía. Me imagino que lo deben haber valorado, no solamente la bancada, sino que todas las cuatro organizaciones que formaron la Mesa Directiva.

En todo caso, hablando de decisiones, ¿la mejor decisión de parte del congresista Soto sería dar un paso al costado, viendo que está afectando la imagen del Congreso?

Yo creo que si no lo hace es porque él está confiado en que no ha cometido ningún error.





O está confiado simplemente en que tienen los votos para que una censura no prospere...

Ni creas, ah, ni creas...

¿Cree que una censura podría prosperar?

Si no es convincente y contundente en su defensa en la Comisión de Ética. La Comisión de Ética ya sabe el mal ejemplo de la Comisión anterior, pero no por la presidencia de la comisión, sino por el voto de todos. O sea, este es un caso diferente

Si la Comisión de Ética recomienda sancionarlo, ¿debería renunciar?

Bien difícil que si la Comisión de Ética recomiende una sanción, el pleno no sanciona.

En plenos pasados vimos eso bastante...

Bueno, es que no es que ‘otorongo no come otorongo, sino ‘hoy por ti, mañana por mí’. ‘Los Niños’, la izquierda...una vergüenza. Eso es lo que afecta más la imagen. La Comisión de Ética, así como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hace su trabajo. Pero en estos casos, de Ética no salió, no llegó al pleno. Porque si hubiera llegado, la vergüenza sí sería del pleno.

Roberto Chiabra renunció a APP en septiembre del 2022. Sin embargo, aún sigue siendo parte de esta, aunque no tiene vínculo con el partido liderado por César Acuña. Foto: GEC / César Campos / CESAR CAMPOS

En el pasado vimos cómo el Pleno blindó a ‘Los Niños’. ¿Qué pasaría si ahora a Alejandro Soto lo blinda el llamado ‘Bloque País’?

Yo dudo. Mira, el caso de Lady Camones fue una injusticia. La censuraron y hubo una nueva votación. Si por una cuestión en que ella no tenía responsabilidad directa y que no era una falta como para que la saquen de la presidencia. Lo de ahora, si la Comisión de Ética señala que alguno de los cuestionamientos que tiene está comprobado, creo que ahí, primero la toma de decisión de él. Si él no quiere tomar la decisión y quiere someterse al pleno, creo que va a ser bien difícil que el pleno no tome una decisión en función de lo que señale la Comisión de Ética.

Pasándosele la pregunta a usted: ¿si Ética lo halla responsable, usted votaría a favor de una censura?

Yo sí, claro. Si voy a contradecir lo que dice la Comisión de Ética, estamos mal. Considero que en la comisión él se tiene que defender con todo. Si ya no se defiende bien en la Comisión de Ética, ¿dónde se va a defender? En el pleno ya es tarde...

En APP hay casos de presuntos ‘mochasueldos’ que fueron blindados incluso a propuesta de la bancada. ¿Qué opina de esos casos?

Para mí es una vergüenza, eso es lo que afecta más la imagen. El problema es que generalizan. Yo quisiera evitar generalizar y descalificar fácilmente. Pero cuando hay denuncias tan serias...Creo que no se midió en ese momento cómo iba a afectarnos tan negativamente. El tema se cerró en Ética, allí votaron de diferentes bancadas. Para mí, lo que buscaban era ‘favor con favor se paga’, Venía la elección de una Mesa Directiva. Quién sabe, suponiendo, que sin este factor, otro hubiera sido el resultado. ¿Cómo puedes justificar el recorte de sueldo?

O que sí se admita sancionarlos, pero con solo con multa, como con Magaly Ruiz de APP...

¿Si no tenían ninguna culpabilidad, por qué la sancionan? Yo creo que eso ha afectado notablemente la imagen del Congreso.

La Comisión de Ética es presidida por Diego Bazán, legislador de Avanza País, una de las bancadas que impulsó la candidatura de Alejandro Soto a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. / Congreso de la República / Victor Vasquez

¿Y cómo hará este Congreso para llegar al 2026 con cifras de aprobación de un dígito?

Dentro de todo lo negativo, hay cosas muy positivas que han dado en el Congreso, que no se difunden. Por ejemplo, los médicos, los profesores deben estar agradecidos con este Congreso, que no los ha mecido como congresos anteriores [...] Creo que la Comisión de Ética y la Subcomisión de Ética tienen una gran responsabilidad en este año [para revertir la imagen negativa] Y el pleno. Si no nos damos cuenta, perdemos nosotros mismos. ¿O sea, alguien descuenta y yo tengo que apoyarlo? ¿Por unidad de bancada, por mi partido? El que pierde es el que está apoyando. A mí me daría vergüenza, es como si yo descontara y después le estoy pidiendo a la bancada por unidad...Eso es lo que hemos visto nosotros.

¿Eso cree que ha pasado en APP?

Un mal espíritu de cuerpo, ¿no? Un mal sentido del espíritu de cuerpo.

¿Qué opina del caso de Víctor Polay y su recurso admitido por la CIDH?

En primer lugar, los peruanos, entre comillas, que han presentado la demanda son traidores a la patria. Es un insulto a nuestros muertos, a nuestras viudas, a nuestros huérfanos [...] ¿Qué cuestiona Polay? ¿Un abuso? ¿Y cómo eran las ‘cárceles del pueblo’? Si él pidió perdón, entonces un hipócrita. Esto está generando que, en función de lo que diga la comisión, esto va a dejar de ser un motivo de algunos para salirse de la convención y se convierta en una causa nacional. Porque acá está en juego la dignidad de los peruanos.

Esta semana, narcoterroristas asesinaron a miembros del Ejército. ¿Cómo evalúa el estado actual del la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAEM? ¿En qué estamos fallando para que sigamos lamentado este tipo de muertes?

La región del VRAEM es el principal valle de producción de cocaína, que fue asolado por Sender Luminoso y ahora, ante la ausencia política y económica del Estado. se encuentra dominada por el narcoterrorismo. En el gobierno de Pedro Castillo no se realizó ninguna acción contra el narcoterrorismo, como el control y fiscalización de insumos químicos y la sustitución de la economía del narcotráfico. Este gobierno sigue igual y no sabe si es terrorismo o narcotráfico. Además, las fuerzas del orden que actúan en esta región no tienen el equipamiento, la tecnología ni la logística necesaria para combatir.

¿Está a favor la renuncia o la censura del ministro Jorge Chávez por lo ocurrido?

Lo que cuestiono al ministro es su silencio ante la pérdida de cuatro soldados en el VRAEM, al igual que lo hizo cuando fallecieron los 6 soldados en Ilave. No se preocupa ni le interesa que a los soldados no le incrementen la propina mensual, a pesar que hace 11 años no se da. Al contrario, observa una propuesta y van por una demanda ante el Tribunal Constitucional. Además, demuestra indiferencia por los defensores calificados de la patria y los discapacitados. Una persona que no demuestra ninguna preocupación por sus soldados o que con su silencio intenta eludir una responsabilidad, no puede ser ministro de Defensa. Debería renunciar.

Usted está impulsando la creación de un partido político. ¿Cómo va ese proceso?

Sí, Unidad y Paz. Estamos en proceso. No es fácil. Tenemos el próximo mes como fecha límite, se espera llegar. Estamos en etapa de presentar toda la documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones para lograr la inscripción. Si el próximo mes no presentamos, volvemos a cero.

¿Y su intención es postular a la presidencia con este partido?

Sí, para el 2026. Si consideramos que somos parte de la solución, ahí hay que estar. Lo más fácil es estar en un balcón y criticar. La idea inicial es formar el partido, una vez que formas la agrupación, los cuadros y la coalición comienzan a hacer las conversaciones que deben darse para no cometer los errores que cometimos el 2021.