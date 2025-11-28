El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Congreso debe modificar su propuesta legislativa sobre la prolongación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027, ya que, de lo contrario, el Gobierno devolvería la norma con observaciones porque consideran crucial evitar que minero ilegales sigan usando esta herramienta para permanecer actuando de forma irregular.

“Nosotros en el Ejecutivo esperamos justamente las modificaciones necesarias, porque de lo contrario vamos a tener que observar la norma que apruebe el pleno”, dijo este viernes a TVPerú.

Esta advertencia sigue la línea de las reservas expresadas previamente por el presidente José Jerí respecto a la propuesta de extensión de la vigencia del registro, considerando que una ampliación de dos años es “excesiva” y que “hay un exceso de tiempo” para el proceso.

El mandatario propuso que, si bien se debe otorgar una última oportunidad, esta prórroga debería limitarse. “Un año me suena razonable”, dijo a Panamericana.

El dictamen cuestionado, que reúne varios proyectos de ley, fue aprobado por mayoría en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. El texto sustitutorio propone extender la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

“El gran problema de Reinfo es que se ha polarizado situaciones que, como todos sabemos, en realidad no son blanco y negro. En realidad hay un grupo grande, numeroso de mineros ilegales que no están dispuestos a reincorporarse y ejercen presión política a sus representantes, a los que acceden a la posibilidad de llevar su influencia al Estado”, advirtió el primer ministro.

Si bien reconoció que hay trabajadores artesanales y pequeños mineros que no pueden cumplir con la tramitología para formalizarse, esto no puede llevar a que se persista en ampliar el Reinfo o reincorporar a mineros apartados del proceso por no cumplir requisitos.

“Se va a debatir en estos días en el pleno del Congreso un dictamen que nosotros, como Ejecutivo, entendemos que debe ser modificado y debe ser adaptado a la realidad. Concretamente no pueden regresar al Reinfo aquellos mineros ilegales que han sido ya rechazados porque incumplen los requisitos establecidos que han manifestado notoriamente su poca voluntad de formalizarse y están usando el Reinfo solo como una plataforma para mantener su actividad ilegal”, advirtió.

El primer ministro también recordó que hay un grupo “no muy numeroso” de mineros que fueron excluidos que han apelado la decisión y que esperan ser reincorporados al Reinfo.

“Creo que es positivo, hay que hacerlo pero sin entrar a una reincorporación o a una ampliación irracional de aquellos mineros ilegales que en el fondo no le dan ninguna importancia a la formalización que requiere la actividad económica en un Estado de derecho”, aseveró.