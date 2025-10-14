Congresistas de diversas bancadas mostraron posiciones divididas tras la juramentación del Gabinete Ministerial encabezado por Ernesto Álvarez, extitular del Tribunal Constitucional (TC), en Palacio de Gobierno, en el quinto día de gestión de José Jerí como presidente del gobierno de transición.

El legislador José Cueto (Honor y Democracia) calificó como “positiva” la elección de Álvarez como presidente del Consejo de Ministros y consideró que su designación por parte del mandatario ha sido “acertada”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Podría dar mi opinión personal en positivo. Conozco de la trayectoria del doctor Álvarez, me parece una excelente persona, un tipo moderado, un tipo profesional, técnico en su materia, y yo creo que va a ayudar muchísimo”, expresó a RPP.

“Desde acá me parece acertada la designación que ha hecho el presidente Jerí sobre esta persona. Algunos miembros de su gabinete, también. En general me parece una buena designación”, agregó.

Una postura parecida tuvo el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), quien afirmó que el gabinete tiene “figuras destacadas” y tanto en la PCM, con Ernesto Álvarez, y en el Ministerio del Interior, con Vicente Tiburcio, hubo “buenos nombramientos”.

“Creo que en otros están llenos de funcionarios de segundo o tercer nivel que terminan ascendiendo por la rapidez de las circunstancias, algunas carteras sin mucha experiencia o peso político”, aseveró en Canal N.

Dudas en nombramiento

Por su parte, el parlamentario Edward Málaga (no agrupados) dijo que Álvarez no parece dar la impresión de ser de “ancha base y reconciliación”, y que algunos integrantes del Consejo de Ministros aparentemente son parte de una “cuota partidaria”.

“Yo espero que el Ernesto Álvarez de antes de la juramentación sea uno y que a partir de hoy sea otro porque se necesita gobernar para todos, no necesariamente enfilar hacia una posición sectaria”, manifestó en RPP.

LEE MÁS: Vicente Tiburcio jura como nuevo ministro del Interior de José Jerí

“Todos tenemos derecho a tener nuestra ideología, pero tenemos que gobernar para todos si es que estamos en una posición de ese tipo”, añadió.

En tanto, el congresista Luis Aragón (Acción Popular) remarcó que lo más importante hubiese sido que ninguno de los ministros esté vinculado a partidos políticos y recordó el caso de Sandra Gutiérrez, nueva titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien es militante de Somos Perú.

LEE MÁS: Sandra Gutiérrez es la nueva titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

“Yo hubiera preferido, digamos, que exista un gabinete eminentemente técnico y no vinculado a organizaciones políticos partidarias”, apuntó en RPP el legislador, quien estimó que el primer ministro debió ser independiente y con un manejo mayor en temas políticos.

Cuestionan a Álvarez

De otro lado, la parlamentaria Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) criticó en “X” la designación de Ernesto Álvarez como jefe del Gabinete Ministerial porque -desde su punto de vista- no muestra ningún compromiso con los reclamos sociales.

“¿De verdad esto es lo mejor que le podían ofrecer al país? ¿Un premier que desprecia y terruquea? Qué vergüenza! Ningún compromiso con lo que la calle pide. Mañana marchamos”, escribió en la red social.

¿De verdad esto es lo mejor que le podían ofrecer al país? ¿Un premier que desprecia y terruquea? Qué vergüenza!

Ningún compromiso con lo que la calle pide.

Mañana marchamos. pic.twitter.com/XXKthI177E — Susel Paredes (@suselparedes) October 14, 2025

Similar posición adoptó su colega de bancada Sigrid Bazán, quien enfatizó que el gobierno de transición liderado por José Jerí “no representa una salida democrática ni un verdadero cambio para el país”.

“No le vamos a dar el voto de confianza a un gabinete liderado por Ernesto Álvarez, un terruqueador de la protesta social y sobre quien pesan graves cuestionamientos, incluidos denuncias de violación”, aseveró.

“Lo dijimos desde el inicio: este gobierno de transición no representa una salida democrática ni un verdadero cambio para el país. ¡Es más de lo mismo!”, sentenció.

Lo dijimos desde el inicio: este gobierno de transición no representa una salida democrática ni un verdadero cambio para el país. ¡Es más de lo mismo! [2/2] — Sigrid Bazán (@sigridbazan) October 15, 2025

PPC respalda a primer ministro

El secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya Denegri, saludó el nombramiento de Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros y dijo que ve su designación “con buenos ojos” porque se trata de una “persona proba”.

No obstante, precisó que se trató de una decisión personal de Álvarez Miranda y que eso se respeta. También negó que exista un cogobierno con el presidente José Jerí.

“No fue una decisión consultada con el partido, fue una decisión unilateral, personal y la respetamos. Después entró su carta pidiendo licencia, pero aparentemente fue rápido el tema. Nosotros saludamos que Ernesto esté en la Presidencia del Consejo de Ministros, es una persona que tiene formación política, académica y profesional, y creo que le va a dar un sustento que hoy en día necesita el Gobierno”, anotó en Canal N.