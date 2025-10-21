El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se reunió con los voceros de las bancadas Alianza Para el Progreso (APP) y Perú Libre con miras a la sesión en la cual solicitará el voto de confianza al pleno del Congreso.

Según informó el Parlamento, las citas fueron este lunes 20 de octubre y las conversaciones se centraron en la agenda nacional.

En primer lugar, Álvarez se reunió con Eduardo Salhuana, vocero de APP. “Reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad política y el diálogo democrático en beneficio del país”, informó la bancada en sus redes sociales.

El primer ministro luego hizo lo propio con Flavio Cruz, portavoz de Perú Libre.

Horas antes de estos encuentros, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), primer vicepresidente del Congreso que asumió la presidencia de este poder del Estado tras la vacancia de Dina Boluarte, detalló que el gabinete encabezado por Ernesto Álvarez se presentará ante el pleno el miércoles 22 de octubre.

En la sesión que está programada para las 4 p.m., los ministros solicitarán el voto de investidura que corresponde a todo nuevo gabinete según el artículo 130 de la Constitución y el artículo 82 del Reglamento del Congreso.