Ernesto Álvarez solicita voto de confianza ante el Congreso | Últimas noticias EN VIVO
De igual forma, Álvarez señaló que durante su presentación ante el Congreso ofrecerá “las garantías para unas elecciones generales transparentes y pacíficas. Esto a fin de que el electorado se pronuncie por el programa de gobierno que desee”.
También -dijo- anunciará acciones a favor de la estabilidad económica y el destrabe de proyectos de inversión.
En una comunicación con El Comercio, Ernesto Álvarez brindó algunos alcances de lo que será su mensaje ante el Parlamento nacional. “En esencia, [el discurso girará en torno] a medidas inmediatas a favor de la lucha contra la criminalidad, en especial la extorsión y el sicariato”, remarcó.
La presentación del primer ministro en el hemiciclo parlamentario está programada para las 4 p.m.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se presentará este miércoles 22 de octubre, junto a los miembros de su Gabinete Ministerial, ante el pleno del Congreso de la República, con la finalidad de exponer la política general del Gobierno de transición de José Jerí y solicitar el voto de confianza.
Video recomendado
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se presentará este miércoles 22 de octubre, junto a los miembros de su Gabinete Ministerial, ante el pleno del Congreso de la República, con la finalidad de exponer la política general del Gobierno de transición de José Jerí y solicitar el voto de confianza.