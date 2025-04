El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó las expresiones del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y las calificó como “machistas y desfasadas en tiempos”.

El pronunciamiento del ministerio fue horas después de la participación del legislador como parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento este 31 de marzo, en la que señaló que "no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias“, expresiones sobre las cuales Bustamante señaló hoy martes que no va a pedir disculpas.

“Esta expresión es absolutamente machista y desfasada en tiempos en los que las mujeres contribuyen y demuestran su capacidad y experiencia en diversos ámbitos, incluidas la ciencia y la tecnología, siendo ejemplos para el mundo”, indicó el MIMP.

El ministerio exhortó a que este tipo de ideas sean erradicadas porque están cargadas de prejuicios y estereotipos de género que no contribuyen a la promoción de igualdad de oportunidades que están impulsando.

¿Qué dijo Ernesto Bustamante?

Las declaraciones de Ernesto Bustamante originales fueron en la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, donde cuestionó las cifras dadas por el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Sixto Sánchez, respecto a que existe un 33% de mujeres científicas y que se pretende llegar al 50% para el 2030.

“Usted (presidente de Concytec) dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa porque en el resto del mundo no hay 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en la ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quieran otorgar facilidades, sino porque, sencillamente, hoy en día no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las naturales o físicas”, comentó.

“Allí los porcentajes de mujeres son de 3%, 5%. Me preocupa que acá tengamos 33%, algo no está bien en el cálculo. También me preocupa que se pretenda llegar al 50%, siempre he pensado que la ciencia no es un tema democrático”, agregó.