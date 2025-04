El congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, reiteró las opiniones que expresó este lunes en una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento y dijo que “parecería” que hay una “condición biológica” que impide que las mujeres tengan más participación en las ciencias.

“Es mi opinión”, respondió este martes 1 de abril en una entrevista a Exitosa, cuando se le preguntó si daba marcha atrás o si no consideraba una equivocación sus expresiones.

Cuando se le consultó no pensaba adecuado pedir disculpas, reiteró: “No. Está en el contexto. No se ha escuchado todo, fue una hora y media de participación”. Minutos antes, había precisado que esto fue parte de un debate sobre una propuesta para promover la participación de mujeres en las ciencias con el objetivo de llegar a un 50% en el 2030.

Cuando se le recordó textualmente qué fue lo que dijo en la sesión de la comisión, sobre cómo “parecía que hay un problema biológico para que las mujeres se interesen en las ciencias”, respondió: “Parecería que eso es así, y eso no lo digo yo, eso lo dicen muchas otras personas. Otras dicen lo contrario porque creen que es un tema de ideología de género, pero esas son opiniones, opiniones calificadas y las opiniones hay que respetarlas y debatirlas”.

Ernesto Bustamante en un primer momento aseguró que sus frases habían sido sacadas de contexto y que, lo que comentó no fue nada malo, a pesar de las críticas que ha recibido.

“Lo que dije fue que no hay ninguna condición biológica para que la mujer tenga un interés en ciencia, como tampoco hay una condición biológica para que el varón tenga un interés en ciencia. Lo que hay es una condición biológica para que el humano tenga un interés en ciencia. Hay que promover que haya más científicos, no más científicos hombres o mujeres”, explicó.

El parlamentario fujimorista, luego de esto, insistió en sus expresiones del lunes sobre que “parecería” que hay aspectos biológicos que restringen la participación de mujeres en este sector y consideró que, el hecho que hayan casos individuales de mujeres que destaquen en campos donde no son mayoría, “no significa que se pueda generalizar y decir que mi objetivo político es tener 50% de mujeres y 50% de hombres en las ciencias”.

“Eso no me parece correcto. Esa es mi opinión calificada y, por tanto, me parece que es perfectamente respetable como respeto la opinión de todos. Pero hay que destacar que no estoy en contra que la mujer tenga un papel en la ciencia. Ojalá se pudiese llegar al 50-50 pero sucede que hay campos en los que el hombre tiene una preferencia simplemente porque ellos prefieren. Ingeniería por ejemplo”, insistió Ernesto Bustamante, quien luego comentó que hay, por ejemplo, mucha participación femenina de mujeres en biología molecular.

Finalmente, ante la posibilidad de que participe en un debate con alguna de las mujeres científicas que lo han criticado en las últimas horas, comentó: “Los científicos somos siempre así, polémicos”.

¿Qué dijo Ernesto Bustamante?

Las declaraciones de Ernesto Bustamante originales fueron en la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, donde cuestionó las cifras dadas por el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Sixto Sánchez, respecto a que existe un 33% de mujeres científicas y que se pretende llegar al 50% para el 2030.

“Usted (presidente de Concytec) dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa porque en el resto del mundo no hay 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en la ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quieran otorgar facilidades, sino porque, sencillamente, hoy en día no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las naturales o físicas”, comentó.

“Allí los porcentajes de mujeres son de 3%, 5%. Me preocupa que acá tengamos 33%, algo no está bien en el cálculo. También me preocupa que se pretenda llegar al 50%, siempre he pensado que la ciencia no es un tema democrático”, agregó.