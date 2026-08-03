El vocero titular de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, solicitó a la Comisión de Disciplina de su grupo parlamentario el inicio de un procedimiento disciplinario contra el diputado Julián Pérez, investigado por agresión contra su pareja.

A través de un oficio, Zunini pidió que se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias y, además, la imposición de una medida cautelar de suspensión mientras se tramita el procedimiento interno previsto en el reglamento de la bancada.

En el documento, el vocero sostiene que los hechos que involucran al parlamentario “revisten especial gravedad por constituir una conducta incompatible con los principios de ética y de respeto a la mujer”.

Solicitud de inicio de procedimiento disciplinario.

Asimismo, señala que corresponde adoptar medidas preventivas mientras se esclarecen los hechos.

“Solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, indica el oficio.

Zunini también afirmó que Juntos por el Perú debe mantener una posición firme frente a cualquier manifestación de violencia.

“Como Grupo Parlamentario, se debe mantener una posición firme e inquebrantable de rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia”, señala el documento.