Ernesto Zunini solicitó a la Comisión de Disciplina de Juntos por el Perú iniciar un procedimiento disciplinario y suspender cautelarmente a Julián Pérez Mallqui. Foto: Andina.
Ernesto Zunini solicitó a la Comisión de Disciplina de Juntos por el Perú iniciar un procedimiento disciplinario y suspender cautelarmente a Julián Pérez Mallqui. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El vocero titular de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, solicitó a la Comisión de Disciplina de su grupo parlamentario el inicio de un procedimiento disciplinario contra el diputado Julián Pérez, investigado por agresión contra su pareja.

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