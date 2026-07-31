Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, dijo que evaluarán esta tarde el caso de su colega de bancada Julián Pérez. (Foto: AFP)
Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, dijo que evaluarán esta tarde el caso de su colega de bancada Julián Pérez. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Ernesto Zunini, vocero y diputado de Juntos por el Perú, comentó sobre la reciente detención de su colega de bancada, Julián Pérez Mallqui, en el distrito de San Miguel, y advirtió que no pudieron tomar medidas inmediatas en su contra y que recién lo harán este viernes en la tarde tras evaluar lo que se sabe sobre la presunta agresión que habría cometido contra su expareja.

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