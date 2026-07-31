Ernesto Zunini, vocero y diputado de Juntos por el Perú, comentó sobre la reciente detención de su colega de bancada, Julián Pérez Mallqui, en el distrito de San Miguel, y advirtió que no pudieron tomar medidas inmediatas en su contra y que recién lo harán este viernes en la tarde tras evaluar lo que se sabe sobre la presunta agresión que habría cometido contra su expareja.

En declaraciones a Canal N, dijo que en el acta de intervención inicialmente se denunció violencia sicológica pero que la policía le permitió a la víctima encerrarse en el baño y quedarse sola, para luego al volver encontrarla golpeando al denunciado en medio de reclamos. “Es un acto que ha sucedido en la comisaría”.

“Esta investigación no está en nuestras manos, está en manos de la fiscalía. Esa es la razón por la cual nosotros no, de buenas a primeras, hemos suspendió a Julián. Sin embargo, hoy vamos a tomar una decisión a las 4 p.m. en una reunión de la Cámara de Diputados. no podemos e oficio y de manera ilegal suspender”, indicó.

Asimismo, cuestionó el hecho que la policía haya indicado que la detención fue en flagrancia, a pesar que ocurrió supuestamente dentro del plazo de 24 horas tras perpetrados los hechos. “Nosotros vemos que hay irregularidades porque, desde que una persona está intervenida y bajo custodia policial, hay responsabilidad de seguridad de los intervenidos por parte de la policía”.

Juntos por el Perú se pronuncia sobre Julián Pérez Mallqui

El caso se originó el 30 de julio, cuando Julián Pérez Mallqui fue capturado en flagrancia dentro de un inmueble en San Miguel. Según el reporte policial, el diputado ingresó a la vivienda tras un altercado con el padre de la denunciante.

En paralelo a las declaraciones de Zunini, la bancada Juntos por el Perú oficializó un pronunciamiento donde reafirma su compromiso contra la violencia a la mujer y señala que “seguirá de cerca el desarrollo de las investigaciones”.

Cabe recordar que Julián Pérez Mallqui ya cuenta con antecedentes por lesiones culposas y violencia familiar consignados ante el Jurado Nacional de Elecciones. El legislador enfrenta también una sentencia previa por un accidente de tránsito en el distrito de Pichari ocurrido en el año 2024.