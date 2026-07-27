La bancada de Juntos por el Perú inició un proceso sumario de investigación contra la senadora Silvana Robles, luego de que no mostrara su cédula de votación durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, hecho que motivó su suspensión de los derechos partidarios. Así lo confirmó el diputado Ernesto Zunini, quien señaló que la medida responde al presunto incumplimiento de un acuerdo adoptado previamente por la bancada.

En declaraciones a Canal N, Zunini explicó que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados cuentan con un reglamento interno que rige para todos los integrantes de la organización política, independientemente de si son militantes o invitados.

Indicó que dicho reglamento contempla principios éticos y normas de conducta, entre ellas el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la bancada. Precisó que, antes de la elección de la Mesa Directiva del Senado, los parlamentarios acordaron mostrar públicamente su voto con el fin de evitar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

“La bancada en pleno acordó mostrar el voto a los compañeros justamente para prevenir este tipo de incidentes que hemos podido ver en realidad en ambas cámaras. En nuestro caso fue alertado oportunamente y, al incumplir ese acuerdo, se va a iniciar un proceso de investigación sumaria” , manifestó.

Zunini detalló que una comisión integrada por tres senadores será la encargada de conducir la investigación y determinar la sanción que corresponda conforme al reglamento interno de la bancada.

La suspensión de Robles fue anunciada previamente por el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien informó que la legisladora quedó apartada de sus derechos dentro de la bancada tras no exhibir su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Sánchez sostuvo que la agrupación había acordado actuar con transparencia en la emisión del voto y señaló que el incumplimiento de ese compromiso dio lugar al inicio de un proceso disciplinario. Asimismo, indicó que, de comprobarse una infracción durante la investigación, la senadora podría ser expulsada de la bancada.

Tras los cuestionamientos, la senadora rechazó haber favorecido al oficialismo y afirmó que no mostró su cédula debido a un “simple descuido”. Además, sostuvo que siempre ha mantenido una posición contraria al fujimorismo y reiteró sus críticas por la restricción del ingreso de la prensa durante la sesión.