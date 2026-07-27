Juntos por el Perú evaluará sanción contra Silvana Robles por presunto incumplimiento de reglamento interno. (Foto: Andina)
Juntos por el Perú evaluará sanción contra Silvana Robles por presunto incumplimiento de reglamento interno. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La bancada de Juntos por el Perú inició un proceso sumario de investigación contra la senadora Silvana Robles, luego de que no mostrara su cédula de votación durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, hecho que motivó su suspensión de los derechos partidarios. Así lo confirmó el diputado Ernesto Zunini, quien señaló que la medida responde al presunto incumplimiento de un acuerdo adoptado previamente por la bancada.

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