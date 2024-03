El congresista Esdras Medina, quien quedó recientemente como no agrupado tras la disolución de Unidad y Diálogo Parlamentario, ha pedido a la Comisión de Constitución que responda si es que puede sustentar ante el pleno su informe que propone destituir e inhabilitar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Ante la prensa, Medina aseguró que necesita tener una garantía de que su actuar como no agrupado no le traerá consecuencias.

“Dentro de lo correcto para mí en estos momentos es que, para poder yo tener un marco jurídico de respaldo, tengo que saber qué es lo que, posterior si hago una ponencia, me pueda acarrear”, señaló.

“Por eso hoy he presentado este oficio solicitando consulta jurídica de interpretación del Reglamento del Congreso sobre mi participación en la subcomisión acusadora”, agregó.

La Comisión Permanente, tras aprobar el informe de Medina que propone destituir a casi la totalidad de la JNJ (sin contar a Marco Falconí, recién nombrado miembro titular), dispuso que serían los encargados de presentar la acusación ante el pleno tanto Esdras Medina en su calidad de delegado, como Lady Camones como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sin embargo, luego de eso, el 28 de febrero un miembro de la bancada de Medina, Luis Cordero Jon Tay, presentó su renuncia y solicitó formar parte de Acción Popular. Con esto, Unidad y Diálogo Parlamentario quedó disuelta como bancada, lo que afectaría la permanencia de Esdras Medina como parte de la subcomisión.

“La Comisión de Constitución es la encargada de poder interpretar porque, si hago una ponencia, cualquier persona puede decir que no estaba dentro de lo correcto. Si no lo hago, otros van a decir por qué no lo hizo, se acobardó. También puede ser que sea pasible de una denuncia”, advirtió el parlamentario para justificar su pedido ante Constitución.