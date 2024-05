Esperanza Rojas Gutiérrez, fundadora del movimiento regional por el cual Wilfredo Oscorima pudo llegar al gobierno regional de Ayacucho por tercera vez, negó ante la Comisión de Fiscalización mantener algún tipo de vínculo con él o haber ganado alguna licitación u obra durante su gestión.

En su presentación este martes ante la comisión a la que fue citada por la investigación que iniciaron por el caso Rolex, la empresaria aseguró que desde la fecha en la que Oscorima ganó, “automáticamente nos ha desconocido como movimiento regional Wari Llaqta”, por lo que actualmente no tienen ninguna participación política o vínculo con el gobernador.

“A nosotros el día que llegó el señor Wilfredo Oscorima públicamente en toda la prensa regional nos ha negado que nosotros no éramos parte de su gobierno y desde ese entonces nosotros no estamos coordinando”, aseguró.

Durante su presentación, diversos congresistas le hicieron preguntas, incluyendo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo (Perú Libre), quien consultó si tuvo alguna reunión o si recibió algún tipo de regalo o favor por parte de Wilfredo Oscorima.

“Yo nunca he tenido la suerte de que me haya invitado un vaso de agua el señor Wilfredo Oscorima a mí, como Esperanza Rojas, a mi movimiento regional en absoluto, porque ni siquiera hemos tenido el agradecimiento después de haberle apoyado. No me he beneficiado en absoluto, en nada. Jamás he conversado con él”, manifestó.

En ese mismo sentido respondió sobre Dina Boluarte, sobre quien dijo no conocer porque nunca se reunió con ella, ni con su hermano Nicanor Boluarte. También rechazó haber participado en algún regalo o préstamo de relojes marca Rolex como los que ha reconocido Wilfredo Oscorima. “No tengo la menor idea de tener una joya, la verdad, de tal vez mil soles, porque no la tengo [...] No he regalado absolutamente nada a nadie, no he comprado joyas para nadie”.

Rojas Gutiérrez también rechazó que haya ocurrido alguna irregularidad en la licitación que ganó el consorcio que integró para una obra de un comedor universitario como parte de los proyectos para los Juegos Bolivarianos 2024. En esa línea, pidió que Contraloría y el Ministerio Público hagan las investigaciones porque advirtió que “han mancillado su nombre” cuando se ha tratado de señalar que habría sido beneficiada en este proceso por su alianza con Oscorima.

“Han mancillado mi nombre señalando que el señor Wilfredo Oscorima tuvo algo que ver con esa licitación. Es imposible porque es una institución totalmente neutral y es otra institución donde no tiene nada que ver”, aseveró en alusión al Proyecto Especial Legado.

También negó los cargos sobre presuntas irregularidades en alguna obra de construcción de hospitales, al asegurar que ella fue contratada como representante de dos empresas, una española y una peruana, que fueron en consorcio y que obtuvieron las licitaciones en gestiones previas a la de Oscorima.