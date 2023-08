La Junta de Portavoces del Congreso definió el nuevo cuadro de comisiones y las bancadas han empezado a definir a sus representantes para las presidencias, pero el panorama no es alentador: solo cuatro de los voceados presentan un perfil adecuado para el grupo que presidirían.

Este Diario revisó si sus perfiles académicos coinciden con las materias de la comisiones; su experiencia parlamentaria (si han presidido un grupo o si han sido miembro o asesor en otros períodos); y si cuentan con proyectos de ley en la agenda.

Los únicos cuatro legisladores que cumplen los tres requisitos son Alejandro Cavero (Avanza País) para Descentralización, José Cueto (Renovación Popular) para Inteligencia, Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) para Pueblos Andinos y Wilson Soto (Acción Popular) para Defensa del Consumidor.

—Sin especialidad—

El perfil profesional es el rubro con mayor disonancia. En la Comisión de Economía, Fuerza Popular ha elegido titular a César Revilla, un cirujano dentista cuya única ley aprobada en el grupo de trabajo fue observada por el Ejecutivo.

La Comisión de Trabajo sería presidida por Pasión Dávila, de la bancada izquierdista Bloque Magisterial. De profesión educador, Dávila solo ha presentado un proyecto en la materia, referido a su sector magisterial. El Ministerio de Educación indicó que la propuesta de ley es inviable.

En ese misma línea, el educador Segundo Quiroz presidiría Energía y Minas; y el abogado José Balcázar será titular en Educación, sin tener experiencia ni proyectos.

A esto se suma que cinco de los voceados no cuentan con título universitario. Al ser consultado, Eduardo Castillo, elegido por Fuerza Popular para presidir Agraria, indicó que se encuentra cursando el séptimo ciclo de Derecho, y que cuenta con “especialización en Gestión Pública y Contrataciones”.

Kira Alcarraz (Podemos) también informó que estaba en cuarto ciclo de Derecho. “Es verdad, no tengo título universitario. ¿A caso es necesario para asumir una comisión?”, dijo. Alcarraz presidió una comisión investigadora de Essalud, donde no alcanzó a implicar al expresidente Martín Vizcarra. En su despacho trabaja una exasesora de Vizcarra.

Nelcy Heidinger (APP) presidirá Salud y, si bien no registra título universitario, consigna estudios en “cosmetología”. Su único proyecto en el rubro es declarativo.

—Riesgos—

Martin Cabrera, abogado consultor en temas parlamentarios, explicó que se viene respetando la distribución proporcional que dicta el reglamento del Congreso, pero no el criterio de especialidad para las comisiones.

“Falla que se priorice el criterio político en lugar del técnico. Y no solo tiene que ver con el presidente, sino también con el personal que ponen”, indicó Cabrera.

Pero para el legislador Carlos Anderson (no agrupado) sí es relevante la especialidad profesional. “De nada sirve tener buenos técnicos, si el congresista no tiene la capacidad mínima para interactuar sobre los temas estudiados. Si a mí me dicen preside Constitución, yo diría que no, porque hay gente con mayor experiencia en el rubro” , afirmó el economista.

Según cuenta el parlamentario, ha podido identificar proyectos muy exactos que son casos evidentes de lobbies los cuales, de no tener experiencia en la materia, son difíciles de detectar. “Cuando un congresista no tiene la capacidad de interactuar con la materia, los asesores manejan la agenda. He estado en comisiones donde le reclamaba a los presidentes por ciertos temas y me respondían ‘los asesores me lo dieron así'”, contó.

Anderson adelantó que la baja calidad técnica impactará en la agenda que nuevamente será política sin poder lograr discusiones de temas claves para el país.