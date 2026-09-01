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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó el último lunes 31 de agosto, por unanimidad, investigar al legislador Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. Entre otros aspectos, las pesquisas buscan determinar si el parlamentario utilizó su poder político para presionarla a retirar la denuncia.

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