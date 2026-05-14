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Resumen

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La tesis que maneja la Fiscalía Anticorrupción sostiene que esta organización criminal operaba bajo una estructura piramidal rígida desde el 29 de julio de 2021, fecha que coincide con el inicio de la gestión de la congresista.
La tesis que maneja la Fiscalía Anticorrupción sostiene que esta organización criminal operaba bajo una estructura piramidal rígida desde el 29 de julio de 2021, fecha que coincide con el inicio de la gestión de la congresista.
Por Melissa Flores

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó un fallo de alto impacto que redefine el rumbo de las investigaciones contra la presunta red criminal ‘Los Operadores del Oriente’ que lideraría la congresista Francis Paredes Castro (Podemos Perú).

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.