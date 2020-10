Conforme a los criterios de Saber más

El último miércoles terminó el plazo para que los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) se inscriban y presenten sus respectivas carpetas a la Comisión especial del Congreso encargada de la selección de los nuevos magistrados.

La lista de postulantes la integran 65 personas, entre anteriores candidatos al TC, excongresistas, exfuncionarios del Estado o exintegrantes del Poder Judicial. Además, 12 son mujeres.

De acuerdo con el cronograma aprobado el pasado martes 20, hasta el 2 de noviembre la Comisión especial se encargará de evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de las inscripciones.

El congresista Rolando Ruiz (Acción Popular), presidente de la Comisión especial del TC, dijo a El Comercio que el próximo miércoles habrá una sesión del grupo de trabajo para evaluar a los candidatos. La selección será para reemplazar a seis de siete magistrados del TC que tienen el mandato vencido hace más de un año.





Solo uno de los siete miembros de la institución tiene mandato vigente. (Composición: El Comercio)

ASPIRANTES:

1. Carlos Guillermo HAKANSSON NIETO : anterior candidato al Tribunal Constitucional. Fue uno de los 11 seleccionados por la Comisión especial del Congreso, el 2019, antes de la disolución del Parlamento.

2. Fernando CALLE HAYEN : ex magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 2007-2014.

3. César DELGADO GUEMBES : ex oficial mayor del Congreso y docente de derecho parlamentario.

4. Vicente Rodolfo WALDE JÁUREGUI : ex juez supremo, cesado por límite de edad en noviembre del 2019. Fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Un hecho relacionado a él ocurrió en junio del 2018, cuando discutió con dos policías en los exteriores del Poder Judicial debido a que le indicaron que había estacionado mal su vehículo.

Walde Jáuregui cuando se enfrentó a dos policías en los exteriores del Poder Judicial. (Foto: Canal N)

5. Carlos Enrique MESA ANGOSTO : contralmirante en retiro y ex presidente del Tribunal Supremo Militar Policial.

6. Víctor Ernesto Amadeo VELIS ALVA : ex postulante a la Junta Nacional de Justicia y ex regidor de la Municipalidad Provincial de Chincha.

7. Francisco Humberto MORALES SARAVIA : anterior candidato al Tribunal Constitucional. Fue uno de los 11 seleccionados por la Comisión especial del Congreso, el 2019, antes de la disolución del Parlamento.

8. Camilo Nicanor CARRILLO GÓMEZ : ex superintendente de Bienes Nacionales entre los años 2006 y 2007, durante el segundo gobierno del ex presidente Alan García.

9. María del Pilar Dolores TELLO LEYVA : ex postulante a la Junta Nacional de Justicia. Ex presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y ex presidenta del directorio de Editora Perú durante del segundo gobierno de Alan García.

María del Pilar Tello durante la entrevista por la que pasó cuando postuló a la Junta Nacional de Justicia en diciembre del 2019. (Captura: Justicia Tv)

10. Patricia Carolina Rosa GARCÉS PERALTA : ex viceministra de la Mujer hasta el 9 de junio del 2020. Presentó su renuncia a la ex ministra Gloria Montenegro.

11. Luz Áurea SÁENZ ARANA : ex decana del Colegio de Abogados de Lima y ex contralora general de la República entre los años 1981 y 1992, durante el primer gobierno del ex presidente Alan García.

12. Luis Humberto FALLA LAMADRID : ex congresista aprista entre los años 2006 y 2011.

El ex congresista Luis Falla Lamadrid es uno de los postulantes al TC. (Foto: Congreso)

13. Jacinto Julio RODRÍGUEZ MENDOZA : ex juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia.

14. Ramiro Eduardo DE VALDIVIA CANO : ex magistrado supremo. Asumió interinamente la presidencia de la Corte Suprema el 2016. El 2009, había sido condenado por la Sala Penal Especial a cuatro años de prisión suspendida por haberse reunido a fines de 1999 con Vladimiro Montesinos cuando era miembro del JNE. De Valdivia apeló el fallo y antes de que la sentencia fuera revisada por la Corte Suprema, el delito prescribió y fue archivado. El 2017, fue contratado como asesor por el Ministerio de Justicia cuando Enrique Mendoza era titular de este sector.

15. Francisco ROZAS ESCALANTE : ex juez a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, cesado el 8 de julio de este año por alcanzar el límite de edad

16. Luz Imelda PACHECO ZERGA : Abogada por la PUCP y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra (España). Integró el Comité Técnico Evaluador del concurso público para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

17. Juan José BLOSSIERS MAZZINI : Abogado PUCP y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Analista legal del BCR, fiscal de Lima y asesor del Tribunal Constitucional.

18. Patricia Jannett VELASCO VALDERAS : Abogada y doctora en Derecho por la UNFV. Docente, ex asesora legal y secretaria general de dicha Casa de Estudios.

19. Esperanza Jobita DÍAZ SILVA : Doctora en Derecho por la UNFV. Excandidata al Congreso en el 2016 por Alianza para el Progreso (APP).

20. Silvestre Máximo ALVARADO TRUJILLO : Abogado por la UNMSM. Según el Infogob, estuvo afiliado a Perú Posible entre 2007 y 2012. Participó de las elecciones para el Congreso Constituyente de 1992 con el Frente civil-militar-policial. Ya había sido candidato al TC en el proceso del 2010.

21. Simeón HUANCAHUARI FLORES : Según el Infogob, estuvo afiliado a Perú Posible y al partido Renacimiento Unido Nacional. Fue candidato a senador en las Elecciones Generales de 1990 y participó en las elecciones para el Congreso Constituyente de 1992. En ambas ocasiones con el Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap).

22. José Roque RUÍZ RUESTA : Ya había participado del proceso de selección de magistrados del TC del 2010.

Esta es la lista completa de los 65 candidatos al TC:

VIDEO RECOMENDADO:

Ana Neyra: Al Gobierno le preocupa postergación de admisión de moción de vacancia presidencial