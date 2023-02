El exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, negó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso haber tenido participación alguna en el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Al ser consultado sobre los motivos detrás de sus visitas a Palacio de Gobierno el día de los hechos y antes que Pedro Castillo emitiera su mensaje a la Nación anunciando la disolución temporal del Poder Legislativo, el exministro dijo que no fue convocado por nadie, sino que acudió a pedido del entonces comandante general del Ejército Walter Córdova.

Por esto, acudió en compañía de Córdova al despacho de Pedro Castillo para que el militar presentara su renuncia por motivos personales, algo a lo que el jefe de Estado accedió.

Horas después, Bobbio detalla que regresó a Palacio de Gobierno tras la redacción de las dos resoluciones (renuncia de Córdova y nombramiento de su sucesor, David Ojeda), las cuales el presidente firmó.

“Lo cual me sorprendió. La aceptación de Córdova no porque estaba aceptada, pero me sorprendió que firmara la resolución de David Ojeda porque cuando estaba en la DINI ya se había cuestionado su presencia porque le habían creado un mito no confirmado que estaba en grupos de derecha”, detalló.

Con ambas resoluciones firmada, Bobbio asegura que fue a entregarlos para que sea oficializados y, cuando regresó, se dio cuenta que había cámaras listas para que Castillo Terrones brinde un mensaje a la Nación.

“Pensé que el mensaje iba a ser de conciliación, lo cual en todo momento he estado indirectamente haciendo llegar al presidente. El país es de todos, no somos dos enemigos”, aseguró.

El exministro calificó lo que oyó en el mensaje como un “estado de irrealidad” y que vio rostros perplejos en los rostros de los otros ministros presentes.

“Abandoné Palacio, me fui al Ministerio de Defensa, le dije a la secretaria que oficialice mi renuncia y lancé una especio de mensaje de mi desacuerdo con lo que estaba pasando. Seguidamente me retiré. Esa fue toda mi actuación, no hay ni más ni menos”, precisó.

Gustavo Bobbio indicó que, según su percepción, todos estuvieron “estupefactos” ante el mensaje a la Nación.

“No creo que Aníbal Torres haya hecho esto, lo considero demasiado inteligente por haberlo hecho”, aseveró el exministro.