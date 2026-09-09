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Resumen

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Al menos cuatro exministros y otros excolaboradores de Pedro Castillo trabajan ahora en el Congreso de la República como asesores. Entre ellos figuran Walter Ayala, extitular de Defensa; Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo; Anahí Durand, exministra de la Mujer; y Nicolás Bustamante, exministro de Transportes y Comunicaciones.

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