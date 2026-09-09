Walter Ayala se desempeña actualmente como asesor principal del senador José Mercedes Castillo Terrones, de Juntos por el Perú y hermano de Pedro Castillo.

Ayala integró el primer Gabinete Ministerial del gobierno de Castillo en el 2021. Permaneció como ministro entre julio y noviembre de ese año y presentó su renuncia tras ser señalado de presuntamente interferir en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Su salida del Ejecutivo no provocó que se aleje de Castillo. Después del golpe de Estado de diciembre del 2022, asumió funciones como su abogado y vocero.

Otro exministro que actualmente trabaja en el Parlamento es Roberto Sánchez, quien estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante el régimen castillista. Sánchez fue candidato presidencial de Juntos por el Perú en las elecciones generales de este 2026 y lidera esa organización política.

Sánchez ocupa la jefatura del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado. El cargo supone la coordinación del equipo de asesores de la organización parlamentaria.

Según el portal de Transparencia del Congreso, recibió en agosto una remuneración de S/20 mil por sus funciones.

En tanto, Anahí Durand, quien fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, trabaja actualmente como asesora de la bancada de izquierda en la Cámara de Diputados.

Por ese cargo, Durand recibió en agosto una remuneración de S/12.740, de acuerdo con la información publicada en el portal de Transparencia del Congreso. De esta manera, Ayala, Sánchez y Durand desarrollan labores dentro de la misma organización política en el Parlamento.

En tanto, el exministro Nicolás Bustamante Coronado, quien estuvo al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre marzo y mayo del 2022, ahora se desempeña como asesor II del diputado Máximo Peralta, del Partido Cívico Obras.

Más castillistas

El exlegislador Pasión Dávila, quien fue uno de los operadores políticos de Castillo durante el anterior período parlamentario, actualmente es asesor de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado.

Dávila es recordado por protagonizar un episodio de violencia en el pleno del Congreso, cuando agredió por la espalda al entonces legislador Juan Burgos durante una sesión realizada en diciembre del 2022.

En tanto, Ronald Atencio, excandidato presidencial de la alianza Venceremos y uno de los exabogados de Castillo, trabaja actualmente como asesor de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados.

En la planilla del Congreso también figura Julio Palomino Duarte, quien ocupó el cargo de secretario general del Despacho Presidencial entre agosto y diciembre del 2022.

Palomino se desempeña como asesor de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado.

Los casos muestran que parte de quienes acompañaron a Castillo durante su gobierno han logrado reubicarse en el Congreso bicameral. Mientras tanto, Castillo cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

Defienden sus incorporaciones

Roberto Sánchez aseguró a El Comercio que los mencionados en este informe son “profesionales con experiencia política y capacidad de articulación entre el Parlamento y el movimiento popular y social”.

Agregó que no tienen ningún impedimento legal. “Cumplen idoneidad y perfil profesional requerido según normativas del servicio parlamentario”, afirmó.

En tanto, Ronald Atencio dijo que su incorporación se debe a sus competencias profesionales. “Soy abogado, magíster y con estudios de doctorado. Además, tengo experiencia parlamentaria y un gran conocimiento político y social del país”, aseveró.

Añadió que mantiene una relación de amistad y afinidad política con el expresidente Castillo.

Por último, Walter Ayala también sostuvo que tiene el perfil adecuado para desempeñarse como asesor principal del senador José Castillo. No obstante, precisó que solo planea ocupar ese cargo de manera temporal.

“He sido juez en Lima y en Pasco y tengo una trayectoria académica larga. Al Congreso no solamente quisieron llevar gente que sea del partido, sino también personal técnico. Como yo tengo ese perfil, el hermano del presidente me convocó para asesorarlo por un tiempo, hasta que conozca el trámite parlamentario”, dijo en diálogo con El Comercio.

Ayala señaló que se encarga de emitir opiniones técnicas de proyectos de ley y dictámenes, y que mantiene amistad con el expresidente Castillo. Luego añadió: “Un comentario final: aquí también está trabajando la esposa de Luis Galarreta. Espero que digan algo de eso, por imparcialidad”.

La esposa del primer ministro Luis Galarreta, María Luisa Carrillo Alzamora, ha sido contratada como asesora II de la diputada Ana Patiño Urco, de Fuerza Popular.

MÁS INFORMACIÓN

Las bancadas de Juntos por el Perú en diputados y el Senado suman 29 trabajadores de confianza.

En la Cámara de Diputados dispone de 17 colaboradores (ocho asesores, seis técnicos y tres auxiliares), mientras que su oficina en el Senado cuenta con 12 funcionarios (un jefe de gabinete, un coordinador, cinco asesores, tres técnicos y dos auxiliares).