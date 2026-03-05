Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
(Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
Por Redacción EC

El censurado exmandatario José Jerí se reincorporó a sus funciones en el Congreso de la República y volvió a ocupar su escaño en el inicio de la segunda legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: