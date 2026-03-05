El censurado exmandatario José Jerí se reincorporó a sus funciones en el Congreso de la República y volvió a ocupar su escaño en el inicio de la segunda legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

El 17 de febrero, Jerí fue censurado por el Congreso -por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones - tras las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

El Parlamento optó por la censura - y no la vacancia - teniendo en cuenta que José Jerí (Somos Perú) fue elegido titular del Parlamento el 27 de julio del 2025 y, el 10 de octubre, tras la destitución de Dina Boluarte, juró como mandatario por sucesión constitucional.

En ese momento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) ocupaba la primera vicepresidencia del Parlamento y asumió la dirección del Legislativo.

Durante la sesión plenaria de este jueves 5 de marzo, Jerí se acercó a saludar y dialogar con Rospigliosi, así como con sus otros colegas parlamentarios.

La sesión plenaria en la que Rospigliosi declaró inaugurada la Segunda Legislatura Ordinaria del periodo 2025-2026, sirvió también para incorporar a Raúl Espíritu Cavero, accesitario de Lucinda Vasquez, quien falleció en febrero.