“El reglamento no te dice que hay que publicar las motivaciones ni tampoco que puedan ser escritas. Pueden ser verbales también. Por eso, el presidente [de la Comisión Especial] recoge todo eso y hace un promedio (...) ¿En algún momento en el reglamento dice que esa motivación puede ser escrita o verbal? Yo he recibido motivaciones verbales con su calificación. (...) Esa motivación no solo tiene que ser escrita. Es verbal también. Varios [integrantes de la comisión] me han entregado así, en forma verbal.”

Rolando Ruiz, en RPP, 09/07/2021