La iniciativa, plasmada en un texto sustitutorio de 18 páginas, fue presentada el miércoles 23, en medio de los cuestionamientos de congresistas de oposición al alcance del pedido del Ejecutivo y luego de que venciera el plazo para que la comisión emitiera un dictamen.

Rocha y Krlec solicitaron a la presidenta de la comisión, la diputada Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, que convoque a sesión “a la brevedad” para debatir y votar la propuesta.

En el documento, los diputados señalaron que su planteamiento busca evitar “habilitaciones abiertas o indeterminadas” y delimitar con mayor precisión las facultades que eventualmente recibiría el Ejecutivo.

El texto sustitutorio plantea otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia penal, policial, penitenciaria, migratoria, de seguridad ciudadana y orden interno. También incluye medidas vinculadas con el desarrollo productivo, la innovación, el sector agrario y el riego, los recursos hídricos y la infraestructura hidráulica, así como las actividades pesquera y acuícola.

La propuesta contempla disposiciones sobre las micro y pequeñas empresas y el ecosistema nacional de emprendimiento, innovación y desarrollo productivo. A ello se suman materias relacionadas con la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la calidad regulatoria y la transformación digital.

Postura

El vocero de Obras y miembro titular de la Comisión de Constitución, Víctor Piñán, señaló que la propuesta de Renovación Popular incluye asuntos que “no son lo más urgentes para el Perú”. Por ello aseguró que no la respaldan “hasta el momento”.

“Desde la bancada Obras hay un acuerdo en relación a dos materias, que son seguridad ciudadana y fenómeno de El niño. Sobre estos dos temas hay un acuerdo para poder otorgar las facultades legislativas. Creo que la propuesta de Renovación Popular está considerando temas que no son lo más urgentes para el Perú. En ese sentido, hasta el momento no vamos a respaldar esta opción”, dijo a El Comercio.

El especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi señaló que los integrantes de la comisión tienen derecho a presentar textos alternativos y que la presidencia debe someterlos a consideración del grupo de trabajo. En su opinión, la iniciativa de Renovación Popular es un intento de buscar un punto intermedio ante la falta de consenso.

“La presidenta de la comisión es la que dirige el debate, pero no puede dejar de pronunciarse ante un pedido de texto sustitutorio de los diputados de Renovación Popular. Tiene que pronunciarse y someterlo a votación de la comisión, que puede aprobarla o rechazarla”, dijo a El Comercio.

Rospigliosi cuestionó que la postura de Fuerza Popular, “de todo o nada, no está sumando al consenso y no va a llegar a buen puerto”.

Para el especialista, el partido de gobierno “está buscando un pretexto para justificar su inacción en los próximos meses”. Señaló que el fenómeno de El Niño “atacará fuerte y hemos visto que no hay un gabinete consolidado y hay una baja, la de Rafael Rey. Entonces, si el gobierno ya cayó tantos puntos porcentuales de aprobación en 50 días, ¿qué va a pasar después? Creo que usará esto como un pretexto para justificar la caída en su popularidad”.

Entrampamiento

El pedido de facultades lleva casi un mes en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo solicitó autorización para legislar durante 120 días en un conjunto de materias que comprende desde seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad hasta régimen tributario, promoción de inversiones, desarrollo productivo, empleo, agricultura, vivienda, transformación digital y reforma del Estado.

La Comisión de Constitución ya recibió, el pasado 9 de septiembre, al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, quien acudió acompañado de ocho ministros para sustentar el pedido. No obstante, los diputados de oposición plantearon que las facultades debían limitarse a seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno de El Niño.

Hasta el momento, el Ejecutivo y la bancada oficialista de Fuerza Popular han defendido la amplitud del pedido como una herramienta para implementar su agenda de gobierno. Sin embargo, en paralelo, ocho de 12 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados se han pronunciado en contra de entregar facultades.

Torres cuestiona los plazos

El presidente del Congreso, Miguel Torres, cuestionó que la Comisión de Constitución no haya emitido aún su dictamen sobre el pedido de facultades legislativas, pese a que el plazo de 15 días para hacerlo ya venció.

En entrevista con El Comercio señaló que los pronunciamientos desfavorables de ocho de las 12 comisiones ordinarias no son concluyentes y que corresponde a la Comisión de Constitución tomar una decisión sobre el pedido.

“Nos está fallando en el tema de tiempos, deberían haberlo hecho dentro de sus 15 días. Ojalá que no nos fallen en el fondo”, afirmó.

Torres evitó anticipar un eventual rechazo de la solicitud y la posibilidad de que Fuerza Popular presente un informe en minoría. “Lo que debemos esperar optimistamente es que la Comisión de Constitución logre tener un dictamen en mayoría aprobando la delegación de facultades que consideren conveniente”, dijo.

No obstante, también hay discusión sobre qué puede hacer el Senado con una delegación que haya sido modificada previamente por la Cámara de Diputados. La oposición teme una eventual reposición en el Senado de materias excluidas por la Cámara de Diputados.