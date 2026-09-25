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Resumen

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El pedido de facultades lleva casi un mes en la Cámara de Diputados. Ilustración: El Comercio.
El pedido de facultades lleva casi un mes en la Cámara de Diputados. Ilustración: El Comercio.
Por Martín Calderón

Los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, de Renovación Popular, plantearon a la Comisión de Constitución limitar a cuatro materias la delegación de facultades legislativas solicitada por el gobierno de Keiko Fujimori. Estas son seguridad ciudadana, fenómeno de El Niño, reactivación económica y modernización del Estado.

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