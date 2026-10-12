Pedro Hernández, indicó que son los actores interesados los que deben hacer la solicitud al Tribunal Constitucional.
Pedro Hernández, indicó que son los actores interesados los que deben hacer la solicitud al Tribunal Constitucional.
Por Redacción EC

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, aclaró que la institución no intervendrá de oficio en una eventual controversia por el texto de las facultades legislativas aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su revisión.

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