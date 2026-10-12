El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, aclaró que la institución no intervendrá de oficio en una eventual controversia por el texto de las facultades legislativas aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su revisión.

Hernández indicó que, si bien el tribunal estaría dispuesto a contribuir a resolver las dudas sobre el término “desnaturalizar”, sus competencias no le permiten emitir opiniones sobre la controversia fuera de los procedimientos establecidos.

“ Nos encantaría tener la posibilidad de dar alguna ayuda u opinión, pero ustedes saben que los organismos públicos actúan en base a sus competencias y el tribunal no tiene competencia para emitir opiniones sobre el particular ”, declaró.

#EnVivo Pedro Hernández, presidente del TC: No tenemos competencia para emitir opiniones, si alguno de los involucrados solicitara nuestra participación, estaremos presto de resolverlo Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/t84gyauaes — Canal N (@canalN_) October 12, 2026

Sin embargo, el magistrado precisó que el TC sí podría intervenir si alguno de los actores involucrados solicita su participación, en caso de que no se alcance un acuerdo sobre los alcances de la revisión del texto legislativo.

“ Si en algún momento alguno de los actores involucrados pudiera solicitar la participación del tribunal, el TC estará presto a resolver, en la misma lógica de la confianza en que se han resuelto varios procesos competenciales durante estos dos años ”, sostuvo.

Demanda competencial

Consultado sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional zanje la controversia, Hernández reiteró que la intervención dependerá de que las partes legitimadas acudan a la institución y agoten previamente la posibilidad de llegar a un entendimiento.

“Siempre y cuando lo soliciten los actores, porque agotan la posibilidad de ponerse de acuerdo y entonces tendría que precisarse la posibilidad de que el TC defina. El tribunal no actúa de oficio”, afirmó.

En ese contexto, consideró que una demanda competencial sería la vía más conveniente para que el organismo constitucional determine los alcances de las atribuciones de ambas cámaras en caso de que persista la discrepancia.

“ Me parece que sería lo más conveniente (una demanda competencial) ”, señaló.

Respecto de quiénes estarían habilitados para presentar dicha demanda, nuevamente, el presidente del TC indicó que la normativa establece expresamente qué actores pueden hacerlo.

El pronunciamiento de Hernández se produce en medio del debate sobre el alcance de la revisión que puede realizar el Senado al texto de las facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos de discusión gira en torno al término “desnaturalizar”, utilizado en el debate sobre los límites que tendría la Cámara de Senadores para modificar o perfeccionar el texto recibido.