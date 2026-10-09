La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado convocó para este viernes, desde las 10:00 horas, a siete ministros con el objetivo de que expongan su posición frente al dictamen del Pleno de la Cámara de Diputados que otorga al gobierno facultades para legislar por 90 días sobre seguridad ciudadana y Fenómeno de El Niño.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Mesía convocó al jefe del Gabinete, Luis Galarreta, así como a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaunde; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; y Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

La primera sesión se realizará en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

Según la agenda, Galarreta será el encargado de exponer sobre los alcances generales de la propuesta. Posteriormente, los ministros sustentarán las materias correspondientes a sus respectivos sectores.

Los titulares de Justicia, Interior y Defensa explicarán los aspectos vinculados con seguridad ciudadana, mientras que los ministros de Desarrollo Agrario, Producción y Vivienda abordarán las disposiciones relacionadas con el Fenómeno El Niño y otras materias de competencia sectorial incluidas en la propuesta.

La convocatoria se produce luego de que la Cámara de Diputados aprobara una versión reducida del pedido de facultades presentado inicialmente por el Ejecutivo.