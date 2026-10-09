Foto: PCM.
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Por Redacción EC

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado convocó para este viernes, desde las 10:00 horas, a siete ministros con el objetivo de que expongan su posición frente al dictamen del Pleno de la Cámara de Diputados que otorga al gobierno facultades para legislar por 90 días sobre seguridad ciudadana y Fenómeno de El Niño.

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