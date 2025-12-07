Al cumplirse tres años del golpe de Estado perpetrado por el sentenciado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), pidió estar “vigilantes” porque -según dijo- “lo volverán a intentar”.
En un video publicado en las redes sociales institucionales de ese poder del Estado, señaló que Castillo Terrones “intentó destruir la democracia y establecer en el Perú una dictadura como las que hoy en día asolan Venezuela o Cuba”.
“Fracasó porque el Congreso reaccionó inmediatamente y lo vacó, y porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no hicieron caso a las órdenes que dio este golpista para capturar y destruir las instituciones en el Perú”, expresó.
Rospigliosi remarcó que la lección que debemos aprender es que no se debe confiar en estas personas “que pretenden utilizar la democracia para destruirla”, “llegar al poder mediante las elecciones para luego socavar el régimen democrático, corromper las instituciones y luego destruirlas”.
“Hay que estar muy vigilantes porque lo volverán a intentar. Los peruanos no debemos permitirlo”, subrayó el titular del Poder Legislativo en el clip.
Como se recuerda, el pasado 27 de noviembre la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.
Fue al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión. La misma pena fue impuesta contra sus exministros Betssy Chávez (asilada en la Embajada de México en Lima) y Willy Huerta.
Aníbal Torres, ex jefe del gabinete de asesores de la PCM, fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión. En este caso y el de Huerta se suspendió la ejecución de la pena. El tribunal ordenó el pago de S/12 millones, que será asumido de manera solidaria por Castillo, Chávez, Torres Vásquez y Huerta Oliva.
“Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación”, concluyó la sala.
