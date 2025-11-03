Fernando Rospigliosi se refirió a la investigación que afrontará trabajador que llevó cámara del Congreso a Trujillo para mitin de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)
El presidente encargado del Congreso, (Fuerza Popular), afirmó que la investigación contra el trabajador que , Keiko Fujimori, en Trujillo es independiente a los procesos penales que podría afrontar.

En declaraciones a la prensa luego de la promulgación de una ley sobre medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, el titular del Legislativo señaló que dicho funcionario, quien habría sido identificado como Daniel Luza Amesquita, ha sido sometido a un proceso disciplinario, más allá de que haya presentado su renuncia.

Asimismo, aseguró que la investigación que llevará a cabo el Consejo Administrativo determinará si existen más responsabilidades del extrabajador, cuyo acto calificó de “infracción punible”.

“El trabajador del Congreso que fue descubierto en esa situación inmediatamente ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo respectivo. Él ha renunciado, pero eso no implica que no vaya a ser objeto de las sanciones correspondientes cuando este consejo haga la investigación y aplique las sanciones necesarias”, expresó.

“De otro lado, eso es independiente a los procesos penales que se le puedan realizar. Como producto de la investigación que realizará el Consejo Administrativo es que se van a haber si es que hay otras responsabilidades, aparte de la del trabajador que cometió esa infracción punible”, agregó.

Como se recuerda, el lanzamiento de la cuarta candidatura a la Presidencia de la República de Keiko Fujimori se ha visto empañado por el uso de una cámara del Congreso para grabar y/o transmitir su mitin en Huanchaco, en la región La Libertad.

Este hecho ha generado la renuncia del trabajador parlamentario que utilizó el equipo y que desde el Poder Legislativo inicien un proceso administrativo sancionador.

