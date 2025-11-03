El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), afirmó que la investigación contra el trabajador que usó una cámara del Parlamento en un mitin de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en Trujillo es independiente a los procesos penales que podría afrontar.

En declaraciones a la prensa luego de la promulgación de una ley sobre medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, el titular del Legislativo señaló que dicho funcionario, quien habría sido identificado como Daniel Luza Amesquita, ha sido sometido a un proceso disciplinario, más allá de que haya presentado su renuncia.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, aseguró que la investigación que llevará a cabo el Consejo Administrativo determinará si existen más responsabilidades del extrabajador, cuyo acto calificó de “infracción punible”.

“El trabajador del Congreso que fue descubierto en esa situación inmediatamente ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo respectivo. Él ha renunciado, pero eso no implica que no vaya a ser objeto de las sanciones correspondientes cuando este consejo haga la investigación y aplique las sanciones necesarias”, expresó.

LEE MÁS: Congreso abrirá proceso sancionador por uso de cámara de su canal en mitin de Keiko Fujimori

“De otro lado, eso es independiente a los procesos penales que se le puedan realizar. Como producto de la investigación que realizará el Consejo Administrativo es que se van a haber si es que hay otras responsabilidades, aparte de la del trabajador que cometió esa infracción punible”, agregó.

Como se recuerda, el lanzamiento de la cuarta candidatura a la Presidencia de la República de Keiko Fujimori se ha visto empañado por el uso de una cámara del Congreso para grabar y/o transmitir su mitin en Huanchaco, en la región La Libertad.

LEE MÁS: Amiga de Jerí arrastra condena y ahora figura en el círculo presidencial

Este hecho ha generado la renuncia del trabajador parlamentario que utilizó el equipo y que desde el Poder Legislativo inicien un proceso administrativo sancionador.