Al dar por cerrada la primera legislatura legislatura ordinaria 2025-2026, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aseguró que ese poder del Estado defenderá el fuero parlamentario y que nadie esté “por encima de la ley”.

En un breve discurso, manifestó que el compromiso del Parlamento es con la libertad, con el equilibrio de poderes, con el respeto a las instituciones y con el mandato que la ciudadanía les entregó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Pleno del Congreso aprueba ampliar el periodo de afiliación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

“Defenderemos siempre la Constitución, defenderemos el fuero parlamentario, defenderemos que nadie esté por encima de la ley. Esa es la esencia de la república y el fundamento de todo estado democrático”, expresó.

“Nuestro compromiso es con la libertad, con el equilibrio de poderes, con el respeto a las instituciones y con el mandato que el pueblo nos entregó”, agregó.

LEE MÁS: Congreso oficializa delegación de facultades para legislar a la Comisión Permanente

Afirmó que el Congreso cierra su legislatura luego de enfrentar una crisis política y un cambio de presidente, y que dicha institución ha asumido su responsabilidad en “sostener la gobernabilidad, respaldar la transición y mantener en pie el orden constitucional”.

Refirió que el Parlamento representa la diversidad real del Perú, pues allí están presentes “todas las regiones, todas las visiones, todas las sensibilidades políticas, todos elegidos y legitimados para legislar para 37 millones de peruanos”.

“Somos el reflejo de un país plural, complejo, a veces contradictorio, pero profundamente democrático. Cada cinco años este compromiso se renueva y cada legislatura nos recuerda que aquí no se representa a un partido, se representa a la nación”, acotó.

Decisiones “difíciles”

Rospigliosi remarcó que si bien el Congreso es una de las instituciones más criticadas, debe tomar decisiones “muchas veces difíciles”, pues en tiempo de incertidumbre “el país necesita instituciones que actúen, no que duden”.

LEE MÁS: Congreso aprueba dictamen que amplía Reinfo hasta el 2026

“Somos una de las instituciones criticadas, pero nuestras respuestas son decisiones muchas veces difíciles. Hemos impulsado políticas de seguridad ciudadana, hemos defendido el trabajo de nuestras fuerzas del orden frente a las organizaciones criminales que pretenden arrollar al Estado y hemos promovido medidas para fortalecer el sistema de justicia. En tiempos de incertidumbre el país necesita instituciones que actúen, no que duden y este Congreso ha actuado”, enfatizó.

Indicó que el próximo año el Perú necesita “estabilidad, reglas claras y un proceso electoral transparente”, y que los comicios generales del 2026 “marcarán un hito decisivo en nuestra historia reciente”.

LEE MÁS: Congreso oficializa suspensión de asignaciones económicas a legisladores durante semanas de representación en periodo electoral

Finalmente, Fernando Rospigliosi consideró que el Congreso “ha estado a la altura del desafío”. “Cerramos esta primera legislatura con la convicción de que el Congreso ha estado a la altura del desafío. La estabilidad del país no se construye con improvisación, sino con instituciones firmes”, sentenció.