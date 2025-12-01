El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), anunció que propondrá a la Mesa Directiva de ese poder del Estado que los legisladores no cobren viáticos por semana de representación en los meses de enero, febrero y marzo del próximo año, con motivo de las elecciones generales del 2026.

En un video publicado en las redes sociales del Parlamento, recordó que en la legislatura pasada, cuando era presidente de la Comisión de Constitución, hizo públicamente una propuesta para evitar el mal uso de los recursos públicos en la campaña electoral.

“Mi propuesta era que en los meses de enero, febrero y marzo del 2026 los congresistas no cobren viáticos por la semana de representación, tampoco haya pasajes gratis para los congresistas ni sus asesores en la semana de representación, y tampoco los asesores pueden cobrar viáticos en la semana de representación”, expresó.

“De esa manera se evitarán malas interpretaciones sobre la posibilidad de uso de estos recursos en la campaña. Ahora la congresista Norma Yarrow se ha sumado a esta propuesta y ha sugerido que esto se apruebe”, agregó.

Rospigliosi Capurro enfatizó que sustentará su propuesta en la próxima reunión de la Mesa Directiva y dijo esperar que esta posibilidad sea aprobada.

“Es decir, en la campaña electoral, enero, febrero y marzo, no habrá viáticos ni pasajes gratis ni para congresistas ni para asesores. De esta manera se evitará cualquier tipo de problema en el uso de los recursos públicos en la campaña electoral del año 2026”, sentenció.

Sin neutralidad electoral

Semanas atrás, el Congreso de la República exoneró a los parlamentarios de la neutralidad política durante la semana de representación.

En agosto pasado, el pleno incorporó a su reglamento el artículo 25-A que -en la práctica- permite a los legisladores realizar actividades proselitistas, incluso en las semanas de representación, en pleno proceso electoral y con recursos del Estado.

Como informó El Comercio, con el nuevo artículo en vigencia, los congresistas pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello se considere una violación al principio de neutralidad, una garantía clave en tiempos electorales.