La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) promueve una moción de censura contra el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), por el uso de una cámara de ese poder del Estado en el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori en Trujillo.

En el documento, Luque Ibarra argumenta que Rospigliosi “asume de facto” que con la renuncia del trabajador implicado el tema se ha resuelto, sin dar a conocer el resultado del procedimiento administrativo, las dependencias a las que el funcionario responde y las acciones penales entabladas.

“Ello evidencia que no se quiere asumir responsabilidades políticas, en el sentido que al estar como responsable de la presidencia del Congreso es quien con mayor razón debe preservar el principio de neutralidad electoral, obviando incluso que puede haber más personas involucradas y que la supervisión de bienes y del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso también se encuentra a cargo de los jefes inmediatos de las dependencias donde incurren las inconductas funcionales”, acotó.

Asimismo, afirma que según diversos medios periodísticos, se ha podido corroborar que el trabajador implicado, Daniel Luza Amesquita, no actuó solo y los demás funcionarios involucrados -todos afines o militantes fujimoristas- dependerían de la primera vicepresidencia del Parlamento, a cargo de Fernando Rospigliosi.

Luque también alega que Luza Amesquita laboraba en la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, liderada por Edwin Lévano Gamarra. Este último es militante activo de Fuerza Popular -según el Registro de Organizaciones Políticas-, mientras que el primero registra aportes a dicho partido.

Acabo de firmar la moción de censura contra Fernando Rospigliosi, promovida por mi colega @RuthLuqueIbarra. Que una cámara del Congreso aparezca en un mitin d Keiko Fujimori no es casualidad, constituye un uso indebido d recursos públicos y vulneración d la neutralidad electoral. pic.twitter.com/RYt7hcOXfk — Sigrid Bazán (@sigridbazan) November 5, 2025

“Por ende, es cuestionable que los recursos humanos y logísticos del Congreso de la República que dependen directamente de la primera vicepresidencia del Congreso a cargo del señor Rospigliosi Capurro sean utilizados para favorecer una candidatura en las próximas elecciones, no solo violando la neutralidad electoral sino aprovechando indebidamente un cargo que debe representar a los distintos grupos políticos al interior del Congreso”, remarcó.

Por ello, Ruth Luque enfatiza que tomando en cuenta las altas cifras de desaprobación ciudadana hacia el Congreso, se requiere de autoridades que en el actual contexto electoral hagan cumplir las normas y puedan asegurar unas próximas elecciones generales del 2026 “libres, transparentes e imparciales”.

Como se recuerda, el lanzamiento de la cuarta candidatura a la Presidencia de la República de Keiko Fujimori se ha visto empañado por el uso de una cámara del Congreso para grabar y/o transmitir su mitin en Huanchaco, región La Libertad.

Este hecho ha generado la renuncia de Daniel Luza, el trabajador parlamentario que utilizó el equipo, y desde el Poder Legislativo se ha anunciado el inicio de un proceso administrativo sancionador.