El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien ha asumido la presidencia del Parlamento, dijo en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” estar en contra de que se saque del cargo a José Jerí pese a las críticas de diversas bancadas por las reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang y diversos pedidos para que renuncie al cargo de jefe de Estado.

En la entrevista de este 20 de enero, dijo que en su opinión personal no se debería vacar a Jerí Oré a pesar de los cuestionamientos. “Cuando un presidente comete una falta o eventualmente un delito, se le juzga al día siguiente que deja su mandato y en este caso no estamos en el comienzo de un gobierno de cinco años, estamos en un gobierno que dura hasta el 28 de julio de este año”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Imagina lo que es nombrar a un nuevo presidente que no sabemos quién va a ser, que va a cambiar naturalmente a todo el gabinete ministerial, viceministros, altos funcionario públicos. A estas alturas es absolutamente irresponsable. Sería peor el remedio que la enfermedad y es prácticamente un salto al vacío”, agregó.

Rospigliosi insistió en la importancia de que se investiguen los hechos en los que se ha implicado a José Jerí, pero destacó que se está hablando de “sospechas” que tienen que ser investigadas. En esa línea evitó respaldar la postura del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sobre una supuesta “trampa” en la que habría caído el mandatario con estas reuniones y los videos difundidos que revelaron los encuentros no oficiales con Zhihua Yang.

“Creo que ha sido una imprudencia del presidente José Jerí y un error muy grande. Se ha metido ahí, no sabemos para qué, hay muchas sospechas pero no hay nada demostrado hasta ahora (...) El presidente no puede ir encapuchado a hablar con esta persona y luego a la tienda que está clausurada (...) Todas estas cosas tienen que investigarse, pero yo creo que en mi punto de vista personal, que (una vacancia) es una irresponsabilidad en este momento”, reiteró.

En su oposición a estas posiciones a favor de la salida de Jossé Jerí, Rospigliosi incluyó la moción de censura en su contra promovida por bancadas de izquierda y dijo que el objetivo de estas medidas es repetir lo que ocurrió en el 2020 cuando con protestas Manuel Merino renunció para luego elegir a Francisco Sagasti y a Mirtha Vásquez en la Mesa Directiva. “¿Cuál fue el resultado? Castillo. Lo intentaron el año pasado también. Quieren que Ruth Luque sea la presidenta de la República y Sigrid Bazán la presidenta del Congreso“.

Por esto, evitó comentar qué podría ocurrir si es que es removido del cargo a través de una censura en su contra. “Ya veremos. Nadie sabe porque elegirían a otra persona. A Ruth Luque o a Sigrid Bazán seguramente. Así como eligieron a Mirtha Vásquez, ¿te imaginas a esa antiminera?“, manifestó.

Finalmente, Fernando Rospigliosi dijo que no ha hablado con Keiko Fujimori sobre una posible salida de José Jerí del cargo, y evitó comentar el comunicado de APP pidiendo la renuncia del mandatario. Lo que sí precisó es que, según él, la figura para que deje la presidencia sería la vacancia por incapacidad moral permanente que requiere 87 votos y no una moción de censura por ser presidente del Poder Legislativo.