El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió este miércoles la eventual entrega de la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento y presidente interino del Perú José Jerí, pese a los cuestionamientos.

En declaraciones a Canal N, Rospigliosi afirmó que la distinción responde a una práctica institucional aplicada de manera constante a quienes han presidido el Legislativo.

“Todos los expresidentes del Congreso de este periodo han tenido esta condecoración, y todos los expresidentes de todos los periodos anteriores han tenido esa condecoración. Se trata de que es un expresidente del Congreso y puede tener cuestionamientos de ciertas personas”, manifestó.

#EnVivo Fernando Rospigliosi, titular del Parlamento, sobre evaluación de condecorar a José Jerí: "Es un expresidente del Congreso y le corresponde como es costumbre [...] Una investigación no descalifica a nadie"



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El titular del Parlamento sostuvo además que la existencia de investigaciones o cuestionamientos no constituye un impedimento para recibir la distinción.

“Le corresponde como es una costumbre. La señora Lady Camones no culminó y le dieron la condecoración. Una investigación no descalifica a nadie. Creo que hay que mantener la norma que ha venido existiendo desde hace muchísimos años, no hay razón para cambiar eso”, señaló.

Rospigliosi precisó que la decisión aún deberá ser evaluada por el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso, órgano encargado de resolver el otorgamiento de la condecoración. “Vamos a ver qué dicen los demás miembros de la medalla, son seis, incluyéndome”, indicó.

Por el contrario, se mostró en contra de que se pueda otorgar una medalla al presidente José María Balcázar del mismo modo como se pretende hacerlo con Jerí.

“A diferencia de Jerí, Balcázar no ocupó la Presidencia del Congreso, más de unos minutos. Es más o menos evidente, es presidente de la República, pero no ha ejercido la Presidencia del Congreso”.

Ayer, la bancada de Somos Perú remitió un oficio al presidente del Congreso solicitando que no se otorgue la Medalla de Honor a José Jerí.

En el documento, la agrupación calificó como “incongruente y agraviante para el país” la posibilidad de reconocer al exparlamentario, al recordar los cuestionamientos constitucionales y políticos que marcaron su gestión como presidente del Congreso y presidente interino de la República.

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso tiene previsto reunirse este jueves 9 de julio para evaluar el otorgamiento de la distinción a Jerí, cuya candidatura figura en la agenda presentada por la Mesa Directiva.