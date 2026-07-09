Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. (Foto: Congreso)
Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió este miércoles la eventual entrega de la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento y presidente interino del Perú José Jerí, pese a los cuestionamientos.

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