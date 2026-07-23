Rospigliosi confirmó que envío una carta a Balcázar anunciándole que sus funciones como congresista terminan el 26 de julio por lo que deberá dirigirse el 27 de julio al Congreso de la República para entregar la banda. (Foto: Congreso)
Rospigliosi confirmó que envío una carta a Balcázar anunciándole que sus funciones como congresista terminan el 26 de julio por lo que deberá dirigirse el 27 de julio al Congreso de la República para entregar la banda. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi precisó que José María Balcázar seguirá siendo presidente hasta el 28 de julio por lo que no existirá un vacío de poder. Pese a ello, deberá entregar la banda presidencial un día antes.

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