El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi precisó que José María Balcázar seguirá siendo presidente hasta el 28 de julio por lo que no existirá un vacío de poder. Pese a ello, deberá entregar la banda presidencial un día antes.

A través de su cuenta de la red social X, Rospigliosi confirmó que envío una comunicación a Balcázar anunciándole que sus funciones como congresista terminan el 26 de julio por lo que deberá dirigirse el 27 de julio al Congreso de la República para entregar la banda.

En consecuencia, deberá ser el nuevo presidente del Parlamento quien entregue la banda a la presidenta electa Keiko Fujimori el 28 de julio.

Le he pedido al presidente de la República, José Maria Balcazar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la… pic.twitter.com/FWVUUAJdx0 — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 22, 2026

“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya” , escribió en su cuenta de X.

“Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente el 28 de julio. Como es obvio, no habrá un vacío de poder y J. M. Balcazar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28″, agregó.

Ayer se hizo público el oficio mediante el cual Rospigliosi pide a Balcázar que se apersone al Parlamento a las 09:00 a.m. del 27 de julio, donde será recibido por el presidente del Congreso.