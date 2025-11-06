El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), minimizó el intento de promover una nueva moción de censura en su contra por el uso indebido de una cámara del Parlamento en el evento donde Keiko Fujimori lanzó su precandidatura en Trujillo.

“Obviamente tratan de sacarme a mí de la presidencia. Antes que ocurrieran esos hechos, han habido dos mociones para tumbar la Mesa Directiva y ahora están corriendo otra sobre un hecho que es punible, repudiable pero que compete a un trabajador que hizo un acto indebido y que está siendo investigado por la comisión respectiva”; dijo ante la prensa este jueves.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Hace un par de días, la congresista Ruth Luque anunció que estaba empezando a buscar respaldo para presentar una moción de censura contra Rospigliosi por el uso de la cámara institucional en el evento partidario de Fuerza Popular, algo que Rospigliosi asegura que solo es responsabilidad del exfuncionario que hizo uso del equipo.

“Sin duda se trata de una campaña política, no por ese hecho que es otra cosa, sino por razones políticas. No les gusta que una persona que defienda las Fuerzas Armadas, a la policía, el orden público, y eso es lo que realmente les molesta”; comentó.

Rospigliosi también se refirió al informe de fiscalización emitido por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo donde se concluye que él, así como el oficial mayor del Congreso Giovanni Forno, podrían ser responsables funcionales del uso indebido de la cámara, algo que violó la neutralidad electoral.

“Estamos en época electoral, ya sabemos todos los intereses que se juegan. Ya se responderá cuando haya las investigaciones del caso y se asignen las responsabilidades correspondientes”, insistió al ser consultado sobre cuándo enviarán sus descargos ante el JEE por este informe.

El primer vicepresidente del Congreso, que asume la presidencia en reemplazo de José Jerí, destacó que hay una comisión que investiga si el trabajador que renunció actuó solo o si es que hubo responsabilidad también de parte del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quien habría tenido que firmar la salida de la cámara del Palacio Legislativo.