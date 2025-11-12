El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró que no aceptarán ningún tipo de chantaje ni acto de violencia para definir la situación del escaño que dejó Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de cárcel.

“El Congreso no va a aceptar chantajes, ni violencia, ni gritos, ni pataleos, ni lloriqueos. No. Aquí nos vamos a atener estrictamente a lo que dice el reglamento y la ley y los procedimientos del Congreso son así”, explicó este miércoles.

En declaraciones a la prensa en el salón Pasos Perdidos, Rospigliosi recordó que ya hubo un pronunciamiento de la procuraduría de este poder del Estado, el cual está en manos de la oficina de asesoría legal. Sin embargo, no supo dar un plazo para el cual se dará a conocer una decisión final.

“Aquí nadie le va a imponer al Congreso nada con violencia, pataleos o lloriqueos. Que se olviden de eso, eso no va a ocurrir mientras yo esté acá, porque también hay mociones de censura que ya veremos si prosperan, pero mientras yo esté acá, eso no va a ocurrir”, reiteró.

Fernando Rospigliosi también destacó que han hecho consultas a constitucionalistas y abogados sobre el procedimiento parlamentario que debe llevarse a cabo tras la sentencia condenatoria contra Bermejo, y si es que su accesitaria, Zaira Arias, puede o no asumir su curul.

“El JNE podrá tomar una decisión luego que el Congreso diga lo que hay que hacer. Este es un asunto del Congreso”; aseveró.

Caso Ariana Orué debe evaluarse en Comisión de Ética

Fernando Rospigliosi opinó, en otra oportunidad, que dependerá de la Comisión de Ética si es que toma alguna acción en el caso de la congresista Ariana Orué (Podemos Perú), acusada de supuestamente haber usado a un trabajador de su despacho como chofer para trasladarse a un gimnasio, y por supuestamente contratar a la pareja de su hermana.

“La Comisión de Ética, de oficio, debería tomar cartas en el asunto de inmediato. Esos son los procedimientos del Congreso y a eso tenemos que atenernos”, explicó al evitar precisar si es que iban a tomar alguna medida administrativa contra los trabajadores involucrados.

Finalmente, el titular del Parlamento fue consultado sobre las declaraciones que hizo desde la clandestinidad Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia que dio este martes una entrevista en vivo.

“En mi opinión personal, ya desde hace mucho tiempo el señor Vladimir Cerrón está fuera del país. Él es protegido por ciertas tendencias internacionales (...)por eso tiene esa actitud de burla y de desprecio hacia las instituciones del Perú, porque sabe que está a salvo fuera del Perú”, comentó.