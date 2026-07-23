Fernando Rospigliosi envió un nuevo oficio al mandatario José María Balcázar con nuevas precisiones sobre la banda presidencial. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi envió un nuevo oficio al mandatario José María Balcázar con nuevas precisiones sobre la banda presidencial. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), informó al mandatario José María Balcázar que podrá hacer entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 o 28 de julio.

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