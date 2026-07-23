El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), informó al mandatario José María Balcázar que podrá hacer entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 o 28 de julio.

A través de un nuevo oficio, al que accedió este Diario, señaló que la entrega de dicha banda podrá efectuarse desde la fecha señalada y hasta el inicio de la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio.

“Al respecto, corresponde señalar que la entrega de la banda presidencial tiene carácter exclusivamente protocolar y de custodia, por lo que no afecta la continuidad del ejercicio de la Presidencia de la República, la cual se mantiene, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los principios de continuidad institucional y conservación del orden constitucional, hasta la transmisión efectiva del mando, luego de la prestación del juramento constitucional por la Presidenta electa el 28 de julio de 2026”, señaló Rospigliosi.

Detalló que durante la ceremonia solemne de transmisión del mando, el presidente del Congreso de la República “impondrá la banda presidencial a la Presidenta electa, conforme al ceremonial republicano”.

#AHORA Presidente del Congreso envía nuevo oficio a Balcázar precisando que podrá hacer la entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 de julio o el 28 de ese mes pero antes del inicio de la ceremonia de toma de mando. La última función de Balcázar como jefe de Estado es… pic.twitter.com/vLBImdkFo0 — Erik Rivera (@ErikRivera__) July 23, 2026

El nuevo oficio se conoce antes luego de que Rospigliosi, a través de otro documento, indicara que Balcázar seguiría siendo presidente hasta el 28 de julio por lo que no existirá un vacío de poder, y que pese a ello, debía entregar la banda presidencial un día antes.

A través de su cuenta en “X”, Rospigliosi confirmó que envío una comunicación a Balcázar anunciándole que sus funciones como congresista terminan el 26 de julio por lo que debía dirigirse el 27 de julio al Congreso para entregar la banda.

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“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, escribió en la red social.

“Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente el 28 de julio. Como es obvio, no habrá un vacío de poder y J. M. Balcázar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28″, agregó.