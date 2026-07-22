El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), informó al jefe de Estado, José María Balcázar, que su mandato concluye el próximo domingo 26 de julio y deberá entregar la banda presidencial al día siguiente, 27 de este mes.

A través de un oficio enviado a Balcázar Zelada, Rospigliosi detalló que según lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios, el mandato presidencial que actualmente ejerce culmina el próximo fin de semana.

Asimismo, le indicó que deberá acudir al Palacio Legislativo el lunes 27 de este mes, a las 9:00 a.m., a fin de proceder con la entrega de la banda presidencial.

Oficio enviado por Fernando Rospigliosi a José María Balcázar.

“En ese sentido, y con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país, le comunico que será recibido por el Presidente del Congreso de la República el 27 de julio de 2026, a las 9:00 a. m., a efectos de que proceda con la entrega de la banda presidencial”, acotó.

La ceremonia de transmisión del mando, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031, contará con la presencia de jefes de Estado, autoridades de gobierno y representantes de distintos países invitados.

El canciller Carlos Pareja informó que ya se encuentra confirmada la participación del rey de España, Felipe VI, además de varios mandatarios de América Latina, quienes asistirán a las actividades protocolares previstas entre el 27 y el 29 de julio.

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Además, la juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el próximo viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo, según informó la Oficialía Mayor del Congreso.