José María Balcázar deberá entregar la banda presidencial el lunes 27 de julio. (Foto: Archivo Congreso)
José María Balcázar deberá entregar la banda presidencial el lunes 27 de julio. (Foto: Archivo Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), informó al jefe de Estado, José María Balcázar, que su mandato concluye el próximo domingo 26 de julio y deberá entregar la banda presidencial al día siguiente, 27 de este mes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.