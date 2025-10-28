El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que la candidatura del exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020) con Perú Primero “está prohibida” porque ha sido sancionado por el Parlamento con una inhabilitación.

En declaraciones a los periodistas, señaló que si bien el sistema judicial “muchas veces” no respeta las decisiones del Congreso, la última palabra a nivel electoral la tiene el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“El sistema judicial muchas veces no respeta las decisiones del Congreso. Yo espero que en este caso la decisión sea respetada porque el señor Vizcarra tiene varias acusaciones muy graves que han sido aprobadas acá en el Congreso”, expresó.

“Finalmente, la decisión es del Jurado Nacional de Elecciones que, como sabemos, es la última instancia en materia electoral. Ese señor está a punto de ser sentenciado por corrupción y en el caso de su candidatura, está prohibida porque ha sido sancionado por el Congreso con una inhabilitación, así es que no puede postular a nada”, agregó.

LEE MÁS: Gilbert Violeta anuncia que presentará una tacha si se confirma candidatura de Martín Vizcarra

En ese sentido, Rospigliosi enfatizó que la decisión adoptada por el Congreso respecto a Vizcarra Cornejo es “válida, vigente” y dijo esperar “que nadie se atreva a cuestionarla”.

El caso

Según reveló este Diario, la fórmula presidencial de Perú Primero está encabezada por Mario Vizcarra, hermano del expresidente, quien postula a la Presidencia de la República.

Lo acompañan Martín Vizcarra como candidato a la primera vicepresidencia y Judith Mendoza Díaz para la segunda vicepresidenta, según la resolución emitida por el tribunal electoral de dicho partido político.

Vizcarra acumula tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso: la primera data de abril del 2021 por vacunarse contra el COVID-19 a escondidas y la sanción es de diez años de impedimento para ejercer cargos públicos.

La segunda se aprobó en mayo del 2022, cuando se le sancionó por 5 años por presuntos vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La tercera inhabilitación contra Martín Vizcarra fue aprobada en junio pasado (10 años) por haber disuelto el Congreso en el 2019.