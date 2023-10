El congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, cuestionó al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tras la detención de siete miembros de un clan familiar que adoctrinaban niños con ideología terrorista en Trujillo.

A la prensa, el parlamentario acusó al ministro de no cumplir con su labor y permitir que haya presencia de facciones terroristas en zonas donde antes no había, como el norte del país.

“Es un ministro que no tiene liderazgo en ese sector evidentemente. No hace lo que tiene que hacer, trata de esconderse dedicándose a tareas que no son propiamente del Ministerio de Defensa como la defensa civil. Eso no es el Ministerio de Defensa”, comentó.

Rospigliosi comentó esto al hablar sobre la intervención que logró la PNP con el Ministerio Público de siete personas de un clan familiar que captaba niños y los adoctrinaba para volverlos afines al grupo terrorista Sendero Luminoso.

El congresista, quien acaba de asumir el cargo el 19 de octubre como reemplazo del fallecido Hernando Guerra García, dijo que el Estado ha hecho poco para combatir la expansión de personas afiliadas a terroristas.

“Ya sabíamos de Ayacucho y algunas zonas al sur, pero usualmente el norte no ha sido zona de trabajo sistemático de esta gente, pero ahora vemos que el peligro se está extendiendo por todo el país”, advirtió.

Los intervenidos fueron identificados como Juan Santos Romero, José Orbegoso Romero, Erika Namoc Loyola, Lucia Orbegoso Romero, Angelita Cerna Calderón, Flor Orbegoso Romero y José Dominio Orbegoso Hurtado, quienes serán denunciados por presunto delito de afiliación o pertenencia al grupo terrorista Sendero Luminoso.