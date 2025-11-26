El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que el pedido de Dina Boluarte para recibir su pensión como expresidenta, luego de haber sido vacada por incapacidad moral permanente, está siendo evaluado por Recursos Humanos.

“Se tendrá que decidir en el Congreso. Eso está ahora en Recursos Humanos. Veremos cuál es la opinión y se tendrá que decidir si es que la señora Boluarte es objeto de recibir la pensión o no”, explicó ante la prensa.

La exmandataria pidió, solo 10 días después de haber sido vacada, que el Congreso le otorgue una pensión vitalicia y a los beneficios logísticos y de personal que incluye seguridad del Estado, un auto, 150 galones de gasolina al mes (entre S/2,200 y S/2,500), un trabajador parlamentario y mantener el seguro de salud privado.

También, según la normativa que creó la pensión vitalicia para expresidentes, el monto que Boluarte espera recibir es el equivalente al salario de un parlamentario. Es decir, S/15,600.

Fernando Rospigliosi recordó que la norma establece diferencias entre jefes de Estado que llegaron a la presidencia elegidos, y otros que ocuparon el cargo por vacancia de vicepresidentes como Francisco Sagasti, Manuel Merino y el actual mandatario José Jerí.

“En este caso, Dina Boluarte fue elegida en fórmula con el señor Castillo”, recordó. “Hay una moción que se aprobó en la Comisión de Constitución que señala que los presidentes que han sido elegidos sí están habilitados para elegir una pensión salvo los que han sido objeto de una acusación constitucional, que es el caso de Vizcarra que sí fue elegido en una fórmula con Pedro Pablo Kuczynsi pero después fue sancionado con una acusación constitucional”, agregó.