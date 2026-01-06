El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), calificó de “inaceptable” la reciente agresión protagonizada por la parlamentaria Kira Alcarraz contra un fiscalizador del SAT y pidió que la Comisión de Ética asuma el caso.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el titular del Legislativo informó: “He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior -agresión a periodista- se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles”.

Inaceptable! He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior -agresión a periodista- se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles pic.twitter.com/V1cGwe4PZT — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 6, 2026

El incidente que motiva este nuevo pedido de investigación ocurrió a la altura del puente Atocongo. Según la denuncia policial, un inspector del SAT intervino el vehículo donde viajaba Alcarraz, debido a que la unidad contaba con una orden de captura vigente por una deuda.

Según el comunicado emitido por el SAT, la congresista habría abofeteado al trabajador y le habría arrebatado su teléfono celular al no lograr disuadirlo de llevar el vehículo al depósito municipal.

El SAT rechazó la agresión a través de un comunicado, exigiendo que las autoridades mantengan un comportamiento acorde con la legalidad y el respeto.

Este nuevo cuestionamiento se suma al historial de la parlamentaria, quien todavía es investigada en la Comisión de Ética por lanzar expresiones intimidatorias contra una reportera en octubre pasado.