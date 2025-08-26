El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), pide a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que destituya al juez Richard Concepción Carhuancho por no haber aplicado la ley que restringe los alcances de los delitos de lesa humanidad a través del control difuso, y también cuestionó que otros magistrados hagan lo mismo con la ley de amnistía.

“He presentado esta denuncia contra el juez Richard Concepción Carhuancho demandando a la JNJ que haga su trabajo y cumpla con destituir a este juez y ahí también se señalan antecedentes de otros casos distintos con otras leyes que este juez también está inaplicando sistemáticamente, se burla del sistema republicano de división de poderes. No aplica las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo”, comentó ante la prensa este martes.

El parlamentario recordó que el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la ley para impedir que se aplique la figura de lesa humanidad en casos de los años 80 y 90.

“Este juez que no está capacitado para aplicar el control difuso porque la Corte Suprema ha establecido que eso solamente se hace en una sentencia y este juez no sentencia, es un juez de primera instancia”, aseveró.

Rospigliosi precisó que Concepción Carhuancho usó control difuso para no aplicar la ley contra lesa humanidad en un caso contra un policía procesado por hechos ocurridos en Ayacucho en 1984, lo que asegura es “una prueba evidente de cómo este sistema de justicia politizado y prevaricador persigue a militares y policías que derrotaron al terrorismo”.

“Jueces prevaricadores y politizados se están negando a aplicar la ley 32107 que precisa alcances de la lesa humanidad y la ley de amnistía”, criticó.