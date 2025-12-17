El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular, solicitó por escrito a los legisladores que vigilen que su personal de confianza cumpla con sus labores parlamentarias cumpliendo la obligación de neutralidad en campaña electoral ante los comicios del 2026.

En el documento enviado este miércoles 17 de diciembre, recuerda que el personal de confianza trabaja bajo supervisión y dirección de los congresistas que los designaron y que deben respetar el Reglamento Interno de Trabajo.

Por esto, “se exhorta a observar estrictamente la normativa laboral vigente, así como a impartir las instrucciones correspondientes al personal a su cargo, a fin de que se abstenga de realizar actividades ajenas al quehacer parlamentario durante la jornada laboral”.

Asimismo, que en casos que denomina “excepcionales”, los legisladores deben gestionar las licencias o las vacaciones correspondientes.

En declaraciones a El Comercio este 15 de diciembre, Fernando Rospigliosi adelantó que iba a hacer un pedido explícito y formal a los congresista para evitar que destinen tiempos, tanto suyos como de su personal de confianza de sus respectivos despacho, para hacer campaña. “He dado instrucciones clarísimas en ese sentido y lo vamos a tener que hacer explícito y formalmente pronto. Hay que advertir las cosas que se pueden hacer y las que no”.

“No se puede usar recursos del Congreso para hacer campaña en función de uno o de varios candidatos. Eso está claro. Para eso existe los mecanismos que se han establecido acá en el Congreso con norma de financiación de las campañas”, comento en esa oportunidad.