El Poder Judicial anuncia este martes 7 de abril su sentencia frente a la demanda por presunta difamación contra el presidente del Congreso en funciones Fernando Rospigliosi, entablada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

La lectura del adelanto de sentencia está prevista para las 3:00 p.m., luego de que la jueza suprema Norma Carbajal diera por concluido el juicio oral tras cinco sesiones. Durante la audiencia, la magistrada expondrá las conclusiones del proceso y determinará la responsabilidad penal del legislador.

De ser hallado culpable, Rospigliosi podría recibir una pena de dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de una reparación civil de un millón de soles, monto que —según la defensa de Espinoza— sería donado al Hospital de Neoplásicas.

El proceso se originó por un mensaje publicado el 7 de julio de 2025 en la red social X, en el que el congresista calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, en referencia a su actuación frente a casos vinculados a protestas sociales.

Tres días después, la exfiscal envió una carta notarial exigiendo una rectificación en un plazo de 24 horas. Sin embargo, Rospigliosi se ratificó en sus declaraciones y afirmó: “Esa es mi opinión, ese es mi análisis, lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo reitero ahora. No tengo por qué retractarme” .

Ante la falta de rectificación, la defensa de Espinoza formalizó la querella por difamación ante el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Suprema.

En paralelo, un grupo de expresidentes del Congreso (2021-2026) emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por un eventual intento de criminalizar opiniones de una autoridad legislativa. En el documento, subrayan que la libertad de expresión en asuntos de interés público debe contar con una protección reforzada, aunque reafirman su respeto por la independencia del Poder Judicial.

Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar opiniones en el debate público. Defender la libertad de expresión es defender la democracia. El Parlamento debe seguir siendo un espacio de deliberación libre, con… pic.twitter.com/4zU0k7btd6 — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) April 6, 2026

Asimismo, exhortaron a que la decisión judicial observe los principios de proporcionalidad y mínima intervención, a fin de garantizar el equilibrio entre la protección del honor y el debate democrático.

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