Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Poder Judicial anuncia este martes 7 de abril su sentencia frente a la demanda por presunta difamación contra el presidente del Congreso en funciones Fernando Rospigliosi, entablada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.
El Poder Judicial anuncia este martes 7 de abril su sentencia frente a la demanda por presunta difamación contra el presidente del Congreso en funciones Fernando Rospigliosi, entablada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.
LEE: Keiko Fujimori sobre José Domingo Pérez: Se demuestra que “no era un fiscal” sino “una persona que tiene un sesgo político”
La lectura del adelanto de sentencia está prevista para las 3:00 p.m., luego de que la jueza suprema Norma Carbajal diera por concluido el juicio oral tras cinco sesiones. Durante la audiencia, la magistrada expondrá las conclusiones del proceso y determinará la responsabilidad penal del legislador.
De ser hallado culpable, Rospigliosi podría recibir una pena de dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de una reparación civil de un millón de soles, monto que —según la defensa de Espinoza— sería donado al Hospital de Neoplásicas.
El proceso se originó por un mensaje publicado el 7 de julio de 2025 en la red social X, en el que el congresista calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, en referencia a su actuación frente a casos vinculados a protestas sociales.
Tres días después, la exfiscal envió una carta notarial exigiendo una rectificación en un plazo de 24 horas. Sin embargo, Rospigliosi se ratificó en sus declaraciones y afirmó: “Esa es mi opinión, ese es mi análisis, lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo reitero ahora. No tengo por qué retractarme”.
Ante la falta de rectificación, la defensa de Espinoza formalizó la querella por difamación ante el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Suprema.
MÁS: Congreso: Comisión de Ética continuará con investigaciones de tres denuncias contra José María Balcázar
En paralelo, un grupo de expresidentes del Congreso (2021-2026) emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por un eventual intento de criminalizar opiniones de una autoridad legislativa. En el documento, subrayan que la libertad de expresión en asuntos de interés público debe contar con una protección reforzada, aunque reafirman su respeto por la independencia del Poder Judicial.
Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar opiniones en el debate público. Defender la libertad de expresión es defender la democracia. El Parlamento debe seguir siendo un espacio de deliberación libre, con… pic.twitter.com/4zU0k7btd6— Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) April 6, 2026
Asimismo, exhortaron a que la decisión judicial observe los principios de proporcionalidad y mínima intervención, a fin de garantizar el equilibrio entre la protección del honor y el debate democrático.
VIDEO RECOMENDADO
- OEA despliega Misión de Observación Electoral para los comicios generales de este domingo
- Camisetas políticas
- José Domingo Pérez: De fiscal del Caso Lava Jato a defensor del golpista Pedro Castillo
- Hora de moderar euforias y temores
- Radiografía de la Elección 2026: El Comercio y América organizan segundo foro de reflexión
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.