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Poder Judicial decidirá este martes situación de Fernando Rospigliosi por caso de difamación. (Foto: Congreso)
Poder Judicial decidirá este martes situación de Fernando Rospigliosi por caso de difamación. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Poder Judicial anuncia este martes 7 de abril su sentencia frente a la demanda por presunta difamación contra el presidente del Congreso en funciones Fernando Rospigliosi, entablada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

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