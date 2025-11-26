El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que el Consejo Directivo estaría agendando para el miércoles 3 de diciembre las denuncias constitucionales contra los expresidente Martín Vizcarra y Pedro Castillo ante el pleno.

Ante la prensa en el salón de Pasos Perdidos, dijo que este jueves 27 de noviembre el Consejo Directivo programará la sesión del pleno de la siguiente semana donde “se van a ver varias acusaciones constitucionales”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Se va a ver la acusación constitucional contra la señora Delia Espinoza, que ha sido aprobada en la Comisión Permanente, y también acusaciones constitucionales contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, y también una acusación constitucional contra el exministro de Trabajo Adrianzén”, precisó.

“Se programará la sesión del pleno. La propuesta va a ser que se realice el próximo miércoles 3 de diciembre”, precisó

Fernando Rospigliosi recordó que la próxima semana será la última de la actual legislatura porque la subsiguiente será semana de representación, lo que implica que no habrán sesiones regulares del pleno. Por esto, mencionó que también se podría estar evaluar propuestas para extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“La siguiente semana, entiendo que se tendrá que discutir el Reinfo. La novedad es que el gobierno a través del presidente Jerí ha planteado que la ampliación sea solo un año. Todo eso será materia de discusión en el pleno”, aseveró.